***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ek AçıklamalarŞirketimiz 18.01.2021 tarih ve 2021/01 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2016 tarih ve 21/729 sayılı izin yazısı ile kayıtlı sermaye sistemine geçen şirketimizin, mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonu itibariyle sona ermesi sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) kapsamında, şirketimizin mevcut 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının korunarak, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olmasına ve buna ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7.maddesinin ekli şekilde tadiline ilişkin olarak yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,Karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı KFEIN.pdfEK: 2 Amendment to Articles of Association KFEIN.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903107BIST