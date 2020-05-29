***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.05.2020 18:21
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında, bazı müşterilerimizin kısa süreli çalışma sistemine geçişine istinaden bu müşterilerimize hizmet veren ve uzaktan çalışan belirli sayıda personelimiz için "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ilgili kuruma yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847779
BIST
18:05105.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 160,71
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
18:056,8227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
18:057,5895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0422
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6196
En Düşük
7,5388
18:05380,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 3,90
|Açılış
|: 380,33
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.906.858
|% 10,00
|
|ISBTR
|58.900,00
|1.631.752
|% 9,99
|
|PKENT
|188,50
|2.384.539
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.666.024
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.612.724
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,10
|226.727
|% -10,00
|
|TUKAS
|8,55
|707.169.753
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.538.777
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|149.481
|% -9,99
|
|CMENT
|28,52
|3.236.823
|% -9,97
|
|GARAN
|7,85
|1.729.666.002
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,32
|1.191.798.269
|% 4,50
|
|THYAO
|12,60
|1.027.412.917
|% -0,63
|
|GSRAY
|3,39
|812.680.343
|% 9,71
|
|TSPOR
|5,71
|716.287.224
|% 6,33
|
|YKBNK
|2,32
|1.191.798.269
|% 4,50
|
|GSRAY
|3,39
|812.680.343
|% 9,71
|
|EKGYO
|1,47
|347.586.563
|% 2,08
|
|TSKB
|1,10
|245.811.358
|% 4,76
|
|GARAN
|7,85
|1.729.666.002
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3842
|8,4263
|% 0,18
|
|Frank
|7,0622
|7,1047
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8109
|1,8200
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|15,51
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,90
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.497
|23,70
|
|Tam
|2.538
|2.566
|16,70
|
|Yarım
|1.239
|1.253
|11,90
|
|Çeyrek
|619
|627
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,10
|
|B. Petrol
|35,75
|35,75
|-0,28
|