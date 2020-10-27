***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2020 17:42
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan ve insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on evrensel ilkeye dayanan "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)"ne imzacı şirket olarak kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884372
BIST
18:051.153
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|Açılış
|: 1.144
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.498,20
|104.090.159
|% 10,00
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|KLNMA
|71,50
|30.524.677
|% 10,00
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|OSMEN
|22,00
|1.052.609
|% 10,00
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|YBTAS
|15.069,80
|213.349
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|111.545
|% 9,99
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|POLTK
|380,70
|984.110
|% -10,00
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|DAGHL
|16,04
|3.062.309
|% -9,99
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|YAPRK
|36,06
|1.602.526
|% -9,99
|
|UZERB
|45,64
|106.935
|% -9,98
|
|DAGI
|10,29
|94.729.603
|% -9,97
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|GARAN
|6,90
|1.186.533.303
|% 1,92
|
|RTALB
|47,80
|1.020.912.702
|% -3,47
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|SISE
|6,44
|955.396.959
|% 2,22
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
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|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,73
|585.753.176
|% 2,98
|
|YKBNK
|2,16
|565.792.593
|% 3,35
|
|ALBRK
|1,71
|428.924.754
|% 9,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1639
|8,1672
|% 1,04
|
|Euro
|9,6587
|9,6709
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,6584
|10,7118
|% 1,54
|
|Frank
|8,9880
|9,0421
|% 1,34
|
|Riyal
|2,1749
|2,1859
|% 1,20
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.909
|1.909
|6,64
|
|Altın Gr.
|502
|502
|7,95
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.368
|44,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|41,63
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|20,14
|
|Çeyrek
|801
|819
|10,07
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,13
|
|B. Petrol
|41,74
|41,74
|0,91
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