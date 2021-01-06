***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Micro Focus'un Bütünleşik Veri Analitiği ürünü olan Vertica için İş Ortaklığı Programı kapsamında "Reseller Partner Programı" sertifikasyonlarını tamamlayarak, Micro Focus Platin Partner'ı olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897435BIST