***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2021 20:52
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 16.02.2021 tarihinde düzenlenen, Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin seçildiği "Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2020 Programı"nda ilk 50 şirket arasında yer almıştır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910216
BIST
18:051.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -19,67
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.522
18:056,9941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0299
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
18:058,4754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0208
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
18:05403,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,32
|Açılış
|: 403,92
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
402,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|3,74
|342.776.068
|% 10,00
|
|PRKAB
|14,52
|218.804.561
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|18.849.048
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|3.463.205
|% 10,00
|
|SODSN
|38,52
|1.566.543
|% 9,99
|
|ISATR
|207.000,10
|207.000
|% -10,00
|
|TACTR
|28,52
|1.494.006
|% -9,97
|
|DIRIT
|9,63
|1.847.595
|% -9,92
|
|EPLAS
|37,50
|6.103.349
|% -9,81
|
|KSTUR
|199,90
|725.140
|% -7,88
|
|KOZAL
|144,80
|3.273.080.947
|% -2,62
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% -0,58
|
|SASA
|41,18
|2.926.694.518
|% 8,77
|
|GUBRF
|77,90
|2.127.279.862
|% 6,49
|
|GARAN
|9,74
|1.790.840.027
|% -3,08
|
|SKBNK
|1,53
|1.470.819.171
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,50
|1.680.910.652
|% -1,57
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% -0,58
|
|TSKB
|1,75
|526.153.617
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,85
|695.199.003
|% -2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9892
|6,9941
|% 0,43
|
|Euro
|8,4675
|8,4754
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,6992
|9,7479
|% 0,47
|
|Frank
|7,8064
|7,8535
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8584
|1,8677
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-22,10
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-2,84
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,30
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,27
|63,27
|-0,03
|