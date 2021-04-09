***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Siber Güvenlik alanındaki büyüme stratejileri doğrultusunda Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliğini destekleyici yerli ve milli projelerin geliştirilmesi, yeni sinerjilerin temini, rekabet avantajının yakalanması, yeni müşteriler kazanılması ve global bir oyuncu olma hedefiyle, siber güvenlik ürünlerinin bünyemize katılması için ilgili taraflarla görüşmelere başlanmıştır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926307BIST