***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.04.2021 18:06
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Siber Güvenlik alanındaki büyüme stratejileri doğrultusunda Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliğini destekleyici yerli ve milli projelerin geliştirilmesi, yeni sinerjilerin temini, rekabet avantajının yakalanması, yeni müşteriler kazanılması ve global bir oyuncu olma hedefiyle, siber güvenlik ürünlerinin bünyemize katılması için ilgili taraflarla görüşmelere başlanmıştır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926307
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -23,31
|Açılış
|: 1.415
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|Önceki Kapanış
|: 1.417
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1.415
En Düşük
1.374
18:058,1674
En Yüksek
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|: 0,43%
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|Açılış
|: 8,1550
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|Önceki Kapanış
|: 8,1450
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8,1960
En Düşük
8,1219
18:059,7215
En Yüksek
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|: 0,05%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 459,25
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460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|14,52
|347.769
|% 10,00
|
|MTRKS
|40,98
|645.804
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|44.332.815
|% 9,98
|
|TKURU
|304,40
|10.323.774
|% 9,97
|
|KRONT
|67,50
|90.990.109
|% 9,93
|
|VAKKO
|13,32
|39.803.095
|% -10,00
|
|SONME
|45,00
|1.412.744
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.000,00
|405.000
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|5.076.037
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|27.667.504
|% -9,95
|
|EREGL
|16,31
|1.441.415.734
|% 2,97
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|KRDMD
|7,34
|1.015.131.426
|% -1,21
|
|BJKAS
|11,18
|982.949.211
|% 9,93
|
|KOZAL
|115,60
|759.691.823
|% -2,03
|
|EKGYO
|1,88
|516.897.409
|% -2,59
|
|TSKB
|1,35
|330.322.730
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|644.739.378
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,10
|391.489.591
|% -3,67
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1609
|8,1674
|% 0,43
|
|Euro
|9,7116
|9,7215
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,1741
|11,2301
|% 0,30
|
|Frank
|8,7900
|8,8429
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1705
|2,1814
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-9,74
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,97
|62,97
|-0,23
|