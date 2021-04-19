***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2021 20:18
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin geliştirmiş olduğu "Test Data Management (TDM)" ürünü, tüm dünyada satılmak üzere küresel yazılım sağlayıcısı Micro Focus LLC'nin ürün kataloğuna girmiş olmuş, ilgili ürün sözleşmesi 19.04.2021 tarihinde imzalanmıştır. Pay sahiplerimizin bilgisine arz ederiz. Kafein tarafından geliştirilen TDM ürünü kurumsal şirketlerde test verisi üretmek için kullanılmaktadır. Dijitalleşme ve artan uygulama ihtiyaçları, test verisi üretim ihtiyaçlarının da artmasına neden olmaktadır. Gerçek veriden bağımsız ve regülasyonlarla tam uyumlu test verisi üretmek TDM ile mümkündür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929328
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|TRILC
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|TKURU
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|ORMA
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|% -10,00
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|1,62
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|ANELE
|5,49
|79.564.791
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|SAYAS
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|OZRDN
|7,20
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|EREGL
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|Alış
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|Alış
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|Altın Gr.
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|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
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|3.116
|-5,22
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|-2,53
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