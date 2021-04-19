***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin geliştirmiş olduğu "Test Data Management (TDM)" ürünü, tüm dünyada satılmak üzere küresel yazılım sağlayıcısı Micro Focus LLC'nin ürün kataloğuna girmiş olmuş, ilgili ürün sözleşmesi 19.04.2021 tarihinde imzalanmıştır. Pay sahiplerimizin bilgisine arz ederiz. Kafein tarafından geliştirilen TDM ürünü kurumsal şirketlerde test verisi üretmek için kullanılmaktadır. Dijitalleşme ve artan uygulama ihtiyaçları, test verisi üretim ihtiyaçlarının da artmasına neden olmaktadır. Gerçek veriden bağımsız ve regülasyonlarla tam uyumlu test verisi üretmek TDM ile mümkündür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929328BIST