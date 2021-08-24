***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %51 Bağlı Ortaklığı Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. tarafından, Siber Güvenlik konusunda faaliyet gösterecek ve "Azerbaycan, Bakü Nizami Caddesi 92. Arena" adresinde kurulacak olan 10.000,00 USD kuruluş sermayeli "Karmasis Azerbaycan MMC" şirketine %20 oranında iştirak edilerek kurucu ortak olunmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960290BIST