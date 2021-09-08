***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2021 09:29
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2020, 25.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uyum çerçevesinde imzalamış olduğu Yönetici Sorumluluk Sigortası 03/09/2021– 03/09/2022 tarihlerinde geçerli olacak şekilde 3.000.000 USD poliçe sorumluluk limiti ile yenilenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962477
BIST
13:021.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.439
En Düşük
1.428
13:028,4662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4540
13:0210,0349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0182
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
13:02488,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,72
|Açılış
|: 488,44
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler13:02
|ORCAY
|14,33
|139.317.587
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.049.657
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|40.217.863
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|29.953.041
|% 9,92
|
|BRKO
|1,29
|1.130.537
|% 9,32
|
|BALAT
|8,20
|1.168.787
|% -8,17
|
|BASCM
|9,42
|35.105
|% -5,71
|
|CASA
|131,80
|261.077
|% -5,45
|
|BURCE
|22,40
|18.289.440
|% -4,84
|
|BRMEN
|2,40
|69.422
|% -4,76
|
|GARAN
|9,45
|830.808.569
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,53
|363.852.036
|% 0,00
|
|HALKB
|4,78
|280.317.962
|% 2,36
|
|KRDMD
|7,27
|266.665.439
|% 0,14
|
|THYAO
|12,45
|262.654.012
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,53
|363.852.036
|% 0,00
|
|GARAN
|9,45
|830.808.569
|% 0,43
|
|HALKB
|4,78
|280.317.962
|% 2,36
|
|IHLAS
|0,59
|29.698.963
|% -3,28
|
|KRDMD
|7,27
|266.665.439
|% 0,14
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4623
|8,4662
|% 0,05
|
|Euro
|10,0289
|10,0349
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6604
|11,7189
|% 0,39
|
|Frank
|9,1688
|9,2240
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2498
|2,2611
|% 0,04
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|6,29
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|13,67
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|6,61
|
|Çeyrek
|780
|798
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,04
|
|B. Petrol
|72,81
|72,81
|0,21
|