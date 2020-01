***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ CEM KALYONCU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 16.12.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Netsite İletişim Ltd. Şti. Yönetici Ortak, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır 24.65 A,B ve C Grubu Bağımsız Üye DeğilHATİCE SEVİM ORAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.04.2013 İcrada Görevli Muhasebe Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilNEVAL ÖNEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 10.04.2013 İcrada Görevli İK ve İdari İşler Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye DeğilKENAN SÜBEKCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.01.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hakim Ortak Hayır Bağımsız Üye DeğilYÜCE ERİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 23.08.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiİBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 02.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Smartiks Yazılım A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSmartiks Yazılım A.Ş Yazılım 31000000 10837500 TRY 34,01 İştirakKTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş. Finansal Yazılım Teknolojileri 150000 67500 TRY 45,00 İştirakIntranet Yazılım A.Ş Yazılım 1500000 765000 TRY 51,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814876BIST