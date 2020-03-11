***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Kurulu Üyesi Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye DeğilKENAN SÜBEKCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.01.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hakim Ortak Hayır Bağımsız Üye DeğilYÜCE ERİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 23.08.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak, Smartiks Yazılım A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiİBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 02.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Smartiks Yazılım A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSmartiks Yazılım A.Ş Yazılım 31862500 10837500 TRY 34,01 İştirakKTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş. Finansal Yazılım Teknolojileri 150000 67500 TRY 45,00 İştirakIntranet Yazılım A.Ş Yazılım 1500000 765000 TRY 51,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827232BIST