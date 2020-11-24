***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.11.2020 21:57
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Smartiks Yazılım A.Ş Yazılım 31862500 2050000 TRY 6,43 İştirak
Intranet Yazılım A.Ş Yazılım 1500000 765000 TRY 51,00 Bağlı Ortaklık
Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş Siber Güvenlik Ürünleri 5000000 2550000 TRY 51,00 Bağlı Ortaklık
Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Güvenlik Sistemleri 34375000 3781250 TRY 11,00 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889861
BIST
18:051.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,73
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
18:057,9956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0098
|Açılış
|: 7,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0073
En Düşük
7,9863
18:059,5119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0125
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5262
En Düşük
9,4987
18:05465,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,41
|Açılış
|: 465,24
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|236,60
|339.995.629
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.712,70
|309.334.671
|% 10,00
|
|BRYAT
|234,30
|84.699.101
|% 10,00
|
|BFREN
|1.340,90
|133.731.451
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|279.694.221
|% 10,00
|
|MARKA
|6,48
|19.702.615
|% -10,00
|
|EMNIS
|21,34
|308.612
|% -9,96
|
|SAFKR
|10,43
|324.577.943
|% -9,93
|
|TDGYO
|10,78
|7.262.192
|% -9,64
|
|BURVA
|57,00
|12.668.452
|% -9,52
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% -0,22
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 1,02
|
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,77
|
|GUBRF
|45,72
|1.820.988.023
|% -9,01
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 1,02
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% -0,22
|
|TSKB
|2,61
|1.111.606.084
|% 9,66
|
|SKBNK
|1,51
|652.118.465
|% 2,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9859
|7,9956
|% -0,12
|
|Euro
|9,5054
|9,5119
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,6600
|10,7135
|% 1,79
|
|Frank
|8,7486
|8,8013
|% 1,65
|
|Riyal
|2,1287
|2,1394
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|0,24
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|-83,00
|
|Tam
|3.060
|3.139
|-96,22
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-46,55
|
|Çeyrek
|742
|759
|-23,27
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,29
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,98
|-0,01
|
|B. Petrol
|47,74
|47,74
|1,70
|