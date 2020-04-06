***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%21,05Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%9,20İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih06/04/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve kârlılık üzerinde olumlu etki göstermesi beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz üçüncü taraf ile 1 yıl süreli "Test Support Hizmet Alımı " konulu sözleşme imzalamıştır. Sözleşme hizmet tutarı 4.422.000 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835433BIST