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***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

06.04.2020 18:49
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***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%21,05
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%9,20
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
06/04/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve kârlılık üzerinde olumlu etki göstermesi beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz üçüncü taraf ile 1 yıl süreli "Test Support Hizmet Alımı " konulu sözleşme imzalamıştır. Sözleşme hizmet tutarı 4.422.000 TL'dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835433


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 1,98 1.687.209 % 10,00  
TIRE 7,37 112.300.135 % 10,00  
OSTIM 1,65 34.009.089 % 10,00  
MERIT 14,30 51.420 % 10,00  
TDGYO 2,97 2.805.448 % 10,00  
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Frank 6,9044 6,9460 % 0,63  
Riyal 1,7986 1,8076 % 0,76  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.658 1.660 40,66  
Altın Gr. 361 362 11,21  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,93 14,99 0,56  
Gümüş Gr. 3,25 3,26 0,14  
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