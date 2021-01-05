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***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

05.01.2021 18:18



***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Üçüncü Taraf Banka
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/01/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Bankacılık sektöründe varlığın artırılması
Açıklamalar

Şirketimiz üçüncü taraf bir banka ile 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere "KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Projesi için Yazılım Tedariği ve Hizmeti" konulu sözleşme imzalamıştır. Sözleşme hizmet tutarı 662.750 USD Lisans + 2.050.000 TL implementasyon bedelini kapsamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897218


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DOBUR 23,32 2.724.659 % 10,00  
DGGYO 9,24 5.602.112 % 10,00  
SANFM 15,40 1.863.791 % 10,00  
TKFEN 18,21 1.686.967.575 % 9,98  
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Altın Gr. 464 464 -0,19  
Cumhuriyet 3.080 3.127 33,00  
Tam 3.064 3.144 38,11  
Yarım 1.481 1.521 18,44  
Çeyrek 743 760 9,21  
Gümüş.Ons 27,44 27,47 0,19  
Gümüş Gr. 6,53 6,53 0,03  
B. Petrol 52,88 52,88 1,79  
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