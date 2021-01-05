***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
05.01.2021 18:18
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Üçüncü Taraf Banka
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/01/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Bankacılık sektöründe varlığın artırılması
Açıklamalar
Şirketimiz üçüncü taraf bir banka ile 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere "KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Projesi için Yazılım Tedariği ve Hizmeti" konulu sözleşme imzalamıştır. Sözleşme hizmet tutarı 662.750 USD Lisans + 2.050.000 TL implementasyon bedelini kapsamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897218
BIST
18:051.490
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|DOGUB
|4,73
|57.044.621
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.724.659
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,24
|5.602.112
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.863.791
|% 10,00
|
|TKFEN
|18,21
|1.686.967.575
|% 9,98
|
|OLMIP
|10,80
|4.135.223
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|662.998
|% -10,00
|
|EMNIS
|33,30
|601.647
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|248.518.334
|% -9,99
|
|GUBRF
|69,75
|2.497.104.118
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,38
|3.558.929.623
|% 1,28
|
|PETKM
|5,28
|2.558.639.646
|% 6,02
|
|GUBRF
|69,75
|2.497.104.118
|% -9,94
|
|GARAN
|10,10
|2.090.950.527
|% -2,13
|
|KOZAL
|105,80
|1.837.424.014
|% -0,47
|
|EKGYO
|2,38
|3.558.929.623
|% 1,28
|
|PETKM
|5,28
|2.558.639.646
|% 6,02
|
|YKBNK
|3,05
|943.802.320
|% -0,65
|
|KARSN
|3,60
|1.111.047.811
|% 0,84
|
|ISGYO
|2,69
|768.059.204
|% -3,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3857
|7,3930
|% -0,39
|
|Euro
|9,0823
|9,0946
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,0302
|10,0806
|% -0,05
|
|Frank
|8,3750
|8,4254
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9628
|1,9727
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|4,88
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,03
|
|B. Petrol
|52,88
|52,88
|1,79
|