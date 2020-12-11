***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
11.12.2020 18:19
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.12.2020 tarih ve 2020/28 sayılı toplantısında, 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması amacıyla, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde "Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)" çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine ek olarak ilişikteki "Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası" nın incelenerek kabulüne karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892863
BIST
18:051.371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,34
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.371
En Düşük
1.343
18:057,8381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0522
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8141
18:059,4960
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0959
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,4749
18:05464,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,94
|Açılış
|: 464,90
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
462,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|38,72
|4.860.251
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|205.509.911
|% 10,00
|
|UZERB
|42,24
|1.211.230
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|943.693
|% 10,00
|
|EPLAS
|22,66
|1.729.314
|% 10,00
|
|PAMEL
|24,86
|1.757.740
|% -9,99
|
|OLMIP
|9,30
|11.214.642
|% -8,91
|
|ISATR
|251.000,00
|251.000
|% -8,56
|
|RHEAG
|4,07
|17.761.534
|% -7,71
|
|SAFKR
|12,32
|10.789.379
|% -7,37
|
|SISE
|7,23
|3.010.551.474
|% 0,98
|
|GARAN
|9,53
|2.975.872.992
|% 0,32
|
|PETKM
|4,79
|1.775.787.869
|% 1,48
|
|TUPRS
|101,50
|1.490.321.884
|% 3,94
|
|KRDMD
|5,33
|1.484.026.890
|% 3,50
|
|DOHOL
|3,06
|1.416.134.768
|% 0,33
|
|SISE
|7,23
|3.010.551.474
|% 0,98
|
|TSKB
|1,82
|721.528.762
|% -0,55
|
|YKBNK
|3,00
|1.106.147.830
|% 2,04
|
|PETKM
|4,79
|1.775.787.869
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8327
|7,8381
|% -0,66
|
|Euro
|9,4876
|9,4960
|% -1,00
|
|Sterlin
|10,3402
|10,3920
|% -1,18
|
|Frank
|8,7804
|8,8333
|% -0,94
|
|Riyal
|2,0863
|2,0967
|% -0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|7,72
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.073
|3.150
|-2,27
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-1,10
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,04
|
|B. Petrol
|49,94
|49,94
|-0,31
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TAVHL, TSKB
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 7 artarak (% 1.21 ) 1, 234
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, BERA, MZHLD, EPLAS, AKCNS, LINK, BRSAN, SELGD, SNKRN, BRKSN
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17:58
SILVR, CIMSA, PAMEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
TKURU, MARTI, MTRYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında