***KFEIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.07.2020 10:20
***KFEIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KFEIN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erdoğan Hakan Çelik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854795
BIST
11:37117.822
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 2.073,97
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
11:376,8611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8662
En Düşük
6,8420
11:377,7538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0259
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
11:37391,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,39
|Açılış
|: 391,75
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|16,06
|1.913.303
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.438.860
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,81
|8.960.966
|% 9,82
|
|KENT
|686,00
|21.832.610
|% 9,50
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,48
|8.024.586
|% -6,67
|
|SISE
|6,00
|473.336.010
|% 4,53
|
|IHLGM
|1,79
|405.238.542
|% 6,55
|
|TKFEN
|17,33
|351.812.514
|% 3,03
|
|GARAN
|8,36
|313.022.602
|% 1,70
|
|THYAO
|11,99
|286.922.753
|% 0,59
|
|IHLGM
|1,79
|405.238.542
|% 6,55
|
|IHLAS
|0,92
|120.700.022
|% 4,55
|
|ALBRK
|1,88
|212.652.929
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,07
|202.147.139
|% 1,47
|
|SKBNK
|1,64
|150.428.313
|% 2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5322
|8,5750
|% -0,06
|
|Frank
|7,2433
|7,2870
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|1,88
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|2.540
|2.559
|4,90
|
|Tam
|2.614
|2.626
|5,10
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|2,50
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,23
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|0,04
|
|B. Petrol
|43,58
|43,58
|0,78
|
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