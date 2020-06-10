***KFEIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
10.06.2020 17:29
***KFEIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler KFEIN
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. TREKFIN00037 KFEIN Nakit Temettü Ödeme 4,30379 5,06329 10/06/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850523
BIST
18:05109.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 542,42
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
18:056,7959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7738
18:057,7203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0103
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
18:05375,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,46
|Açılış
|: 374,88
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
377,22
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|88,00
|40.115.723
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,65
|1.930.258
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|1.242.252
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|4.074.694
|% 9,97
|
|DAGHL
|9,60
|2.681.999
|% 9,97
|
|ISKUR
|453.600,00
|957.600
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|1.482.100
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|539.498
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|2.248.752
|% -9,52
|
|FRIGO
|17,64
|528.526
|% -7,55
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|ASELS
|32,20
|1.091.842.176
|% 1,77
|
|GARAN
|8,19
|1.076.220.566
|% 0,12
|
|THYAO
|12,67
|798.091.241
|% 0,48
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|IHLAS
|0,79
|250.349.680
|% 5,33
|
|IHLGM
|1,52
|470.520.511
|% 9,35
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|TSKB
|1,19
|207.439.061
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6389
|8,6822
|% 0,20
|
|Frank
|7,1570
|7,2001
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8049
|1,8140
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|3,05
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.428
|2.456
|-0,10
|
|Tam
|2.499
|2.523
|-3,90
|
|Yarım
|1.220
|1.230
|0,00
|
|Çeyrek
|610
|616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,05
|
|B. Petrol
|41,02
|41,02
|-0,16
|
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