***KFKTF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
06.07.2020 17:39
***KFKTF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [KFKTF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
10/01/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFKFTF52111
Nominal Değer (TL)
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
06/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/07/2020
Vadesi (Gün)
301
İtfa Tarihi
03/05/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855199
BIST
17:33118.141
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 2.392,19
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.149
En Düşük
116.674
17:336,8605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:337,7788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0509
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:33393,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,91
|Açılış
|: 393,05
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.422.425
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.673
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|275.529.987
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,73
|1.262.245.779
|% 5,41
|
|ODAS
|2,82
|1.031.214.400
|% 7,63
|
|EKGYO
|2,11
|997.739.662
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,21
|863.347.690
|% 1,58
|
|SISE
|6,05
|831.435.983
|% 5,40
|
|EKGYO
|2,11
|997.739.662
|% 3,43
|
|ODAS
|2,82
|1.031.214.400
|% 7,63
|
|IHLGM
|1,84
|652.398.327
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,21
|863.347.690
|% 1,58
|
|SKBNK
|1,73
|412.073.544
|% 8,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5380
|8,5809
|% 0,00
|
|Frank
|7,2656
|7,3094
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|6,26
|
|Altın Gr.
|393
|394
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.550
|2.569
|15,00
|
|Tam
|2.625
|2.636
|15,50
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|7,60
|
|Çeyrek
|638
|646
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,27
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,07
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|0,28
|