***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31/08/2021 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermaye artışı nedeniyle Esas Sözleşmenin Sermaye maddesi değiştirilmiştir. Tadil metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960964BIST