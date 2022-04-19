***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarSermaye artışı sonrası esas sözleşmemizin son hali ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoMADDE 1 HARİÇ TÜM MADDELER 14/03/2013 20/03/2013 8282MADDE 6 - SERMAYE 13/09/2021 13/09/2021 10407http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022041BIST