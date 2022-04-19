***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme
19.04.2022 16:09
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklamalar
Sermaye artışı sonrası esas sözleşmemizin son hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
MADDE 1 HARİÇ TÜM MADDELER 14/03/2013 20/03/2013 8282
MADDE 6 - SERMAYE 13/09/2021 13/09/2021 10407
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022041
BIST
17:452.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,40
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:4514,6702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0336
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
17:4515,8287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0347
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:45920,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -10,87
|Açılış
|: 920,51
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
920,32
BIST En Aktif Hisseler17:42
|DAGHL
|19,29
|10.225.946
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.620.469
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.966.847
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|273.433.068
|% 9,80
|
|YATAS
|15,94
|290.475.283
|% 8,81
|
|ISGYO
|11,07
|54.514.177
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.925.174
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|61.703.618
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|43.244.873
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,47
|36.273.479
|% -9,64
|
|THYAO
|38,46
|3.969.166.243
|% 2,18
|
|GARAN
|14,26
|3.354.652.884
|% -1,11
|
|KRDMD
|16,23
|2.568.300.588
|% 0,56
|
|YKBNK
|5,24
|2.476.203.939
|% 0,00
|
|TUPRS
|255,30
|2.087.922.959
|% 1,51
|
|ODAS
|2,53
|1.389.542.494
|% 6,30
|
|YKBNK
|5,24
|2.476.203.939
|% 0,00
|
|TSKB
|2,01
|941.494.800
|% 0,50
|
|EKGYO
|2,90
|1.062.305.154
|% 0,00
|
|HALKB
|6,01
|1.475.925.801
|% 2,04
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6659
|14,6711
|% 0,24
|
|Euro
|15,8301
|15,8423
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,0029
|19,0982
|% 0,07
|
|Frank
|15,4135
|15,5063
|% -0,12
|
|Riyal
|3,8994
|3,9190
|% 0,38
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|-24,09
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-7,71
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,30
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,70
|
Seans Raporu
17:42
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