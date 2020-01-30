***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler45.000 0 0 1.844 0 0 0 -147 0 0 0 0 30.352 0 60.231 0 137.280TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye45.000 0 0 1.844 0 0 0 -147 0 0 0 0 30.352 0 60.231 0 137.280Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 -129 0 0 0 0 0 0 65.344 0 65.215Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.231 0 -60.231 0 -50.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.231 0 -60.231 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler45.000 0 0 1.844 0 0 0 -276 0 0 0 0 40.583 0 65.344 0 152.495Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler45.000 0 0 1.844 0 0 0 -276 0 0 0 0 40.583 0 65.344 0 152.495TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye45.000 0 0 1.844 0 0 0 -276 0 0 0 0 40.583 0 65.344 0 152.495Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 -94 0 0 0 -9.340 0 0 59.349 0 49.915Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.344 0 -65.344 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.344 0 -65.344 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler45.000 0 0 1.844 0 0 0 -370 0 0 0 -9.340 105.927 0 59.349 0 202.410Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ15 443.064 472.035FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0İskontolu0 0Diğer0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0İskontolu0 0Diğer0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER15 443.064 472.035Finansman Kredilerinden Alınan Faizler414.491 436.808Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar28.573 35.227KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-373.726 -374.218Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-317.221 -291.645Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-566 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-40.449 -65.306Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-15.490 -17.267BRÜT KAR (ZARAR)69.338 97.817ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)16 -31.659 -35.716Personel Giderleri-13.056 -11.605Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-208 -87Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-18.395 -24.024Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)37.679 62.101DİĞER FAALİYET GELİRLERİ17 91.581 65.126Bankalardan Alınan Faizler22.698 23.555Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı21.174 20.286Kambiyo İşlemleri Karı31.390 2.816Diğer16.319 18.469KARŞILIK GİDERLERİ17 -25.881 -21.977Özel Karşılıklar5 -23.338 -16.832Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar5 -2.529 -4.197Diğer16 -14 -948DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)16 -28.835 -21.229Türev Finansal İşlemlerden Zarar-17.563 0Kambiyo İşlemleri Zararı-11.272 -21.229Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)74.544 84.021BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)74.544 84.021SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)18 -15.195 -18.677Cari Vergi Karşılığı-16.693 -15.566Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -3.111Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.498 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)59.349 65.344DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI22 59.349 65.344Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları59.349 65.344Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı108.157 175.755Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri443.338 466.357Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-348.679 -272.848Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar28.573 35.227Elde Edilen Diğer Kazançlar19.930 21.341Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5 6.274 14.226Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler16 -13.056 -11.605Ödenen Vergiler-13.103 -14.515Diğer-15.120 -62.428Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-67.469 1.210Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış279.426 257.745Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-8.958 6.549Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)2.468 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-310.000 -220.719Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-30.405 -42.365Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı40.688 176.965YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller6,7 -179 -454Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-179 -454FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit90.000 149.120Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-256.767 -265.000İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -50.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-166.767 -165.880Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-126.258 10.631Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar160.671 150.040Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 34.413 160.671Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)14 59.349 65.344DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-9.434 -129Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-94 -129Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-118 -161Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları24 32Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-9.340 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-11.974 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.634 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)49.915 65.215Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 34.419 34.419 160.748 160.748GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.079.227 2.079.227 2.388.140 2.388.140Faktoring Alacakları0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0Finansman Kredileri5 2.026.221 2.026.221 2.349.454 2.349.454Tüketici Kredileri1.098.576 1.098.576 1.290.811 1.290.811Kredi Kartları0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler927.645 927.645 1.058.643 1.058.643Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0Takipteki Alacaklar5 112.656 112.656 81.272 81.272Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -59.650 -59.650 -42.586 -42.586ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 2.583 2.583 226 226MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 886 886 1.038 1.038YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI13.180 13.180 14.549 14.549ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0DİĞER AKTİFLER9 19.675 19.675 20.710 20.710ARA TOPLAM2.149.970 2.149.970 2.585.411 2.585.411SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)8 568 568 990 990Satış Amaçlı568 568 990 990Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.150.538 2.150.538 2.586.401 2.586.401YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER4 1.610.376 1.610.376 1.912.114 1.912.114FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR2.468 2.468 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)4 193.181 193.181 358.653 358.653GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER11 11.974 11.974 0 0KARŞILIKLAR12 28.423 28.423 33.043 33.043Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.496 1.496 1.198 1.198Genel Karşılıklar21.696 21.696 28.165 28.165Diğer Karşılıklar5.231 5.231 3.680 3.680CARİ VERGİ BORCU18 16.693 16.693 15.566 15.566ERTELENMİŞ VERGİ BORCU18 659 659 4.815 4.815SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER13 84.354 84.354 109.715 109.715ARA TOPLAM1.948.128 1.948.128 2.433.906 2.433.906SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR202.410 202.410 152.495 152.495Ödenmiş Sermaye14 45.000 45.000 45.000 45.000Sermaye Yedekleri1.844 1.844 1.844 1.844Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.844 1.844 1.844 1.844Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-370 -370 -276 -276Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-9.340 -9.340 0 0Kar Yedekleri105.927 105.927 40.583 40.583Yasal Yedekler31.801 31.801 31.801 31.801Statü Yedekleri0 0 0 0Olağanüstü Yedekler74.126 74.126 8.782 8.782Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0Kar veya Zarar59.349 59.349 65.344 65.344Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı59.349 59.349 65.344 65.344YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.150.538 2.150.538 2.586.401 2.586.401Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR5 2.462.883 0 2.462.883 2.823.106 0 2.823.106VERİLEN TEMİNATLAR10 284 0 284 337 0 337TAAHHÜTLER10 361.342 0 361.342 66.962 0 66.962Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler361.342 0 361.342 66.962 0 66.962Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler361.342 0 361.342 66.962 0 66.962TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR90.000 0 90.000 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar90.000 0 90.000 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler90.000 0 90.000 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER10 120 0 120 120 0 120NAZIM HESAPLAR TOPLAMI2.914.629 0 2.914.629 2.890.525 0 2.890.525http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815631BIST