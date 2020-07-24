***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler45.000 0 0 1.844 0 0 0 -276 0 0 0 0 40.583 0 65.344 0 152.495TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.344 0 -65.344 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.344 0 -65.344 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler45.000 0 0 1.844 0 0 0 -370 0 0 0 -9.340 105.927 0 59.349 0 202.410Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler45.000 0 0 1.844 0 0 0 -370 0 0 0 -9.340 105.927 0 59.349 0 202.410TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye45.000 0 0 1.844 0 0 0 -370 0 0 0 -9.340 105.927 0 59.349 0 202.410Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 8.716 0 8.813Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.349 0 -59.349 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.349 0 -59.349 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler45.000 0 0 1.844 0 0 0 -370 0 0 0 -9.243 165.276 0 8.716 0 211.223Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ15 192.840 443.064 234.743 114.378FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER15 192.840 443.064 234.743 114.378Finansman Kredilerinden Alınan Faizler175.603 414.491 219.934 107.130Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar17.237 28.573 14.809 7.248KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-164.179 -373.726 -202.338 -100.555Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-141.682 -317.221 -171.652 -85.777Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-304 -566 -284 -142İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-12.126 -40.449 -22.838 -10.771Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-10.067 -15.490 -7.564 -3.865BRÜT KAR (ZARAR)28.661 69.338 32.405 13.823ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)16 -14.509 -31.659 -14.248 -6.835Personel Giderleri-6.641 -13.056 -6.629 -3.030Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-160 -208 -89 -22Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-7.708 -18.395 -7.530 -3.783Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)14.152 37.679 18.157 6.988DİĞER FAALİYET GELİRLERİ17 11.773 91.581 63.251 39.357Bankalardan Alınan Faizler4.510 22.698 14.668 8.400Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 21.174 12.279 12.279Kambiyo İşlemleri Karı200 31.390 27.122 14.678Diğer7.063 16.319 9.182 4.000KARŞILIK GİDERLERİ16 -9.422 -25.881 -15.842 -6.053Özel Karşılıklar5 -8.501 -23.338 -15.549 -5.771Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar5 -712 -2.529 0 0Diğer16 -209 -14 -293 -282DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)17 -4.442 -28.835 -20.771 -15.110Türev Finansal İşlemlerden Zarar-4.441 -17.563 -16.006 -10.345Kambiyo İşlemleri Zararı-1 -11.272 -4.765 -4.765Diğer0 0 0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)12.061 74.544 44.795 25.182BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.061 74.544 44.795 25.182SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)18 -3.345 -15.195 -9.301 -6.473Cari Vergi Karşılığı-5.498 -16.693 -8.731 -2.865Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 -570 -3.608Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.153 1.498 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)8.716 59.349 35.494 18.709DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI22 8.716 59.349 35.494 18.709Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.716 59.349 35.494 18.709Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı167.166 108.157Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri181.794 443.338Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-8.344 -348.679Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar17.237 28.573Elde Edilen Diğer Kazançlar2.823 19.930Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4.494 6.274Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-6.641 -13.056Ödenen Vergiler-3.740 -13.103Diğer-20.457 -15.120Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-106.173 -67.469Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış50.078 279.426Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış8.312 -8.958Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)390 2.468Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-138.720 -310.000Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-26.233 -30.405Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı60.993 40.688YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-666 -179Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-666 -179FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit135.000 90.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-105.878 -256.767İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit29.122 -166.767Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)89.449 -126.258Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar34.413 160.671Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 123.862 34.413Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.716 59.349 35.494 18.709DİĞER KAPSAMLI GELİRLER97 -9.434 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -94 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -118 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 24 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar97 -9.340 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)125 -11.974 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-28 2.634 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22 8.813 49.915 35.494 18.709Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 123.886 123.886 34.419 34.419GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.018.950 2.018.950 2.079.227 2.079.227Faktoring Alacakları0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0Finansman Kredileri5 1.979.865 1.979.865 2.026.221 2.026.221Tüketici Kredileri1.085.004 1.085.004 1.098.576 1.098.576Kredi Kartları0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler894.861 894.861 927.645 927.645Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0Takipteki Alacaklar5 102.742 102.742 112.656 112.656Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -63.657 -63.657 -59.650 -59.650ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 2.917 2.917 2.583 2.583MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 806 806 886 886YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI3.767 3.767 13.180 13.180ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.466 0 0DİĞER AKTİFLER9 19.417 19.417 19.675 19.675ARA TOPLAM2.171.209 2.171.209 2.149.970 2.149.970SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)8 338 338 568 568Satış Amaçlı338 338 568 568Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.171.547 2.171.547 2.150.538 2.150.538YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER4 1.613.516 1.613.516 1.610.376 1.610.376FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR2.858 2.858 2.468 2.468İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)4 224.273 224.273 193.181 193.181GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER11 11.844 11.844 11.974 11.974KARŞILIKLAR12 27.719 27.719 28.423 28.423Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.865 1.865 1.496 1.496Genel Karşılıklar5 21.031 21.031 21.696 21.696Diğer Karşılıklar4.823 4.823 5.231 5.231CARİ VERGİ BORCU18 5.498 5.498 16.693 16.693ERTELENMİŞ VERGİ BORCU18 0 0 659 659SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER13 74.616 74.616 84.354 84.354ARA TOPLAM1.960.324 1.960.324 1.948.128 1.948.128SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR211.223 211.223 202.410 202.410Ödenmiş Sermaye14 45.000 45.000 45.000 45.000Sermaye Yedekleri1.844 1.844 1.844 1.844Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.844 1.844 1.844 1.844Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-370 -370 -370 -370Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-9.243 -9.243 -9.340 -9.340Kar Yedekleri165.276 165.276 105.927 105.927Yasal Yedekler31.801 31.801 31.801 31.801Statü Yedekleri0 0 0 0Olağanüstü Yedekler133.475 133.475 74.126 74.126Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0Kar veya Zarar8.716 8.716 59.349 59.349Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı8.716 8.716 59.349 59.349YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.171.547 2.171.547 2.150.538 2.150.538Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR5 2.357.145 0 2.357.145 2.462.883 0 2.462.883VERİLEN TEMİNATLAR10 284 0 284 284 0 284TAAHHÜTLER10 726.620 0 726.620 361.342 0 361.342Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler726.620 0 726.620 361.342 0 361.342Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler726.620 0 726.620 361.342 0 361.342TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR90.000 0 90.000 90.000 0 90.000Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar90.000 0 90.000 90.000 0 90.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler90.000 0 90.000 90.000 0 90.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER10 120 0 120 120 0 120NAZIM HESAPLAR TOPLAMI3.174.169 0 3.174.169 2.914.629 0 2.914.629http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861704BIST