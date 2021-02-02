***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler45.000 0 0 1.844 0 0 0 -276 0 0 0 0 40.583 0 65.344 0 152.495TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye45.000 0 0 1.844 0 0 0 -276 0 0 0 0 40.583 0 65.344 0 152.495Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 -94 0 0 0 -9.340 0 0 59.349 0 49.915Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.344 0 -65.344 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.344 0 -65.344 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler45.000 0 0 1.844 0 0 0 -370 0 0 0 -9.340 105.927 0 59.349 0 202.410Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler45.000 0 0 1.844 0 0 0 -370 0 0 0 -9.340 105.927 0 59.349 0 202.410TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye45.000 0 0 1.844 0 0 0 -370 0 0 0 -9.340 105.927 0 59.349 0 202.410Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 7.763 0 0 31.906 0 39.729Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.349 0 -59.349 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.349 0 -59.349 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler45.000 0 0 1.844 0 0 0 -310 0 0 0 -1.577 165.273 0 31.906 0 242.139Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ15 411.288 443.064FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0İskontolu0 0Diğer0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0İskontolu0 0Diğer0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER15 411.288 443.064Finansman Kredilerinden Alınan Faizler375.448 414.491Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar35.840 28.573KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-329.984 -373.726Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-283.088 -317.221Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-606 -566İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-25.675 -40.449Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-20.615 -15.490BRÜT KAR (ZARAR)81.304 69.338ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)16 -40.567 -31.659Personel Giderleri-12.970 -13.056Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-255 -208Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-27.342 -18.395Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)40.737 37.679DİĞER FAALİYET GELİRLERİ17 39.043 91.581Bankalardan Alınan Faizler14.297 22.698Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 21.174Kambiyo İşlemleri Karı200 31.390Diğer24.546 16.319KARŞILIK GİDERLERİ16 -25.155 -25.881Özel Karşılıklar5 -15.417 -23.338Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar5 -9.738 -2.529Diğer16 0 -14DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)16 -9.789 -28.835Türev Finansal İşlemlerden Zarar-9.788 -17.563Kambiyo İşlemleri Zararı-1 -11.272Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)44.836 74.544BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)44.836 74.544SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)18 -12.930 -15.195Cari Vergi Karşılığı-16.844 -16.693Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi3.914 1.498SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)31.906 59.349DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI22 31.906 59.349Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları31.906 59.349Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-96.054 108.157Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri389.949 443.338Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-454.867 -348.679Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar35.840 28.573Elde Edilen Diğer Kazançlar14.759 19.930Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5 20.668 6.274Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler16 -12.970 -13.056Ödenen Vergiler-10.696 -13.103Diğer-78.737 -15.120Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-13.300 -67.469Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış-887.496 279.426Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-7.504 -8.958Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)361 2.468Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)845.841 -310.000Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)35.498 -30.405Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-109.354 40.688YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller6,7 -112 -179Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-112 -179FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 90.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı288.577 -256.767İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit288.577 -166.767Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)179.111 -126.258Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar34.413 160.671Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 213.524 34.413Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)14 31.906 59.349DİĞER KAPSAMLI GELİRLER7.823 -9.434Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar60 -94Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)76 -118Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14 -16 24Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar7.763 -9.340Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)10.003 -11.974Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.240 2.634TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)39.729 49.915Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 213.849 213.849 34.419 34.419GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.951.101 2.951.101 2.079.227 2.079.227Faktoring Alacakları0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0Finansman Kredileri5 2.931.092 2.931.092 2.026.221 2.026.221Tüketici Kredileri1.507.216 1.507.216 1.098.576 1.098.576Kredi Kartları0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler1.423.876 1.423.876 927.645 927.645Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0Takipteki Alacaklar5 74.408 74.408 112.656 112.656Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -54.399 -54.399 -59.650 -59.650ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 2.703 2.703 2.583 2.583MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 1.950 1.950 886 886YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI10.804 10.804 13.180 13.180ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI999 999 0 0DİĞER AKTİFLER9 25.810 25.810 19.675 19.675ARA TOPLAM3.207.216 3.207.216 2.149.970 2.149.970SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)8 1.003 1.003 568 568Satış Amaçlı1.003 1.003 568 568Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI3.208.219 3.208.219 2.150.538 2.150.538YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER4 2.508.379 2.508.379 1.610.376 1.610.376FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR2.829 2.829 2.468 2.468İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)4 286.576 286.576 193.181 193.181GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER11 1.971 1.971 11.974 11.974KARŞILIKLAR12 35.188 35.188 28.423 28.423Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.503 1.503 1.496 1.496Genel Karşılıklar30.057 30.057 21.696 21.696Diğer Karşılıklar3.628 3.628 5.231 5.231CARİ VERGİ BORCU18 16.844 16.844 16.693 16.693ERTELENMİŞ VERGİ BORCU18 0 0 659 659SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER13 114.293 114.293 84.354 84.354ARA TOPLAM2.966.080 2.966.080 1.948.128 1.948.128SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR242.139 242.139 202.410 202.410Ödenmiş Sermaye14 45.000 45.000 45.000 45.000Sermaye Yedekleri1.844 1.844 1.844 1.844Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.844 1.844 1.844 1.844Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-310 -310 -370 -370Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.577 -1.577 -9.340 -9.340Kar Yedekleri165.276 165.276 105.927 105.927Yasal Yedekler31.801 31.801 31.801 31.801Statü Yedekleri0 0 0 0Olağanüstü Yedekler133.475 133.475 74.126 74.126Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0Kar veya Zarar31.906 31.906 59.349 59.349Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı31.906 31.906 59.349 59.349YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.208.219 3.208.219 2.150.538 2.150.538Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR5 3.562.738 0 3.562.738 2.462.883 0 2.462.883VERİLEN TEMİNATLAR10 279 0 279 284 0 284TAAHHÜTLER10 80.135 0 80.135 361.342 0 361.342Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler80.135 0 80.135 361.342 0 361.342Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler80.135 0 80.135 361.342 0 361.342TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR90.000 0 90.000 90.000 0 90.000Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar90.000 0 90.000 90.000 0 90.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler90.000 0 90.000 90.000 0 90.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER10 120 0 120 120 0 120NAZIM HESAPLAR TOPLAMI3.733.272 0 3.733.272 2.914.629 0 2.914.629http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907095BIST