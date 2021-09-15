***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler45.000 0 0 1.844 0 0 0 -370 0 0 0 -9.340 105.927 0 59.349 0 202.410TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye45.000 0 0 1.844 0 0 0 -370 0 0 0 -9.340 105.927 0 59.349 0 202.410Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 8.716 0 8.813Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.349 0 -59.349 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.349 0 -59.349 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler45.000 0 0 1.844 0 0 0 -370 0 0 0 -9.243 165.276 0 8.716 0 211.223Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler45.000 0 0 1.844 0 0 0 -310 0 0 0 -1.577 165.276 0 31.906 0 242.139TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye45.000 0 0 1.844 0 0 0 -310 0 0 0 -1.577 165.276 0 31.906 0 242.139Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.577 0 0 46.282 0 47.859Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.906 0 -31.906 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.906 0 -31.906 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler45.000 0 0 1.844 0 0 0 -310 0 0 0 0 197.182 0 46.282 0 289.998Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ15 336.035 192.840 186.479 92.126FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER15 336.035 192.840 186.479 92.126Finansman Kredilerinden Alınan Faizler310.758 175.603 172.345 83.530Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar25.277 17.237 14.134 8.596KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-257.399 -164.179 -143.816 -85.619Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-217.893 -141.682 -120.102 -73.708Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-290 -304 -145 -165İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-26.698 -12.126 -16.336 -5.184Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-12.518 -10.067 -7.233 -6.562BRÜT KAR (ZARAR)78.636 28.661 42.663 6.507ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)16 -19.063 -14.509 -11.533 -6.304Personel Giderleri-8.844 -6.641 -4.442 -2.708Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri0 -160 0 -118Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-10.219 -7.708 -7.091 -3.478Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)59.573 14.152 31.130 203DİĞER FAALİYET GELİRLERİ17 29.638 11.773 11.370 6.045Bankalardan Alınan Faizler15.885 4.510 9.258 3.579Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı6.929 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı1.971 200 3 0Diğer4.853 7.063 2.109 2.466KARŞILIK GİDERLERİ16 -19.180 -9.422 -7.142 -3.815Özel Karşılıklar5 -8.086 -8.501 -4.063 -3.485Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar5 -10.907 -712 -3.022 -496Diğer