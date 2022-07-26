***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler45.000 0 0 1.844 0 0 0 -310 0 0 0 -1.577 165.276 0 31.906 0 242.139TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye45.000 0 0 1.844 0 0 0 -310 0 0 0 -1.577 165.276 0 31.906 0 242.139Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.577 0 0 46.282 0 47.859Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.906 0 -31.906 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.906 0 -31.906 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler45.000 0 0 1.844 0 0 0 -310 0 0 0 0 197.182 0 46.282 0 289.998Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler50.000 0 0 1.844 0 0 0 -637 0 0 0 0 142.179 0 117.027 0 310.413TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye50.000 0 0 1.844 0 0 0 -637 0 0 0 0 142.179 0 117.027 0 310.413Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.229 0 77.229Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.027 0 -117.027 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.027 0 -117.027 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000 0 0 1.844 0 0 0 -637 0 0 0 0 259.206 0 77.229 0 387.642Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ15 546.003 336.035 289.825 186.479FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0Diğer0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0Diğer0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER15 546.003 336.035 289.825 186.479Finansman Kredilerinden Alınan Faizler503.122 310.758 267.047 172.345Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar42.881 25.277 22.778 14.134KİRALAMA GELİRLERİTASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİTasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr PaylarıFİNANSMAN GİDERLERİ (-)-446.795 -257.399 -239.689 -143.816Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-362.746 -217.893 -197.439 -120.102Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-274 -290 -137 -145İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-68.176 -26.698 -34.187 -16.336Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-15.599 -12.518 -7.926 -7.233BRÜT KAR (ZARAR)99.208 78.636 50.136 42.663ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)16 -23.929 -19.063 -12.005 -11.533Personel Giderleri-13.857 -8.844 -6.499 -4.442Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-163 0 -79 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-9.909 -10.219 -5.427 -7.091Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)75.279 59.573 38.131 31.130DİĞER FAALİYET GELİRLERİ17 34.623 29.638 20.585 11.370Bankalardan Alınan Faizler29.991 15.885 18.220 9.258Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı6.929Kambiyo İşlemleri Karı3 1.971 2 3Diğer4.629 4.853 2.363 2.109KARŞILIK GİDERLERİ16 -5.604 -19.180 -1.536 -7.142Özel Karşılıklar5 -2.131 -8.086 -351 -4.063Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar5 -2.934 -10.907 -1.390 -3.022Diğer16 -539 -187 205 -57DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)17 -44 -8.953 -34 -665Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-2.669 -665Kambiyo İşlemleri Zararı-44 -6.284 -34Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)104.254 61.078 57.146 34.693BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)104.254 61.078 57.146 34.693SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)18 -27.025 -14.796 -15.150 -7.991Cari Vergi Karşılığı-24.531 -17.925 -14.018 -11.377Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.494 0 -1.132 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 3.129 0 3.386SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)22 77.229 46.282 41.996 26.702DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI77.229 46.282 41.996 26.702Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları77.229 46.282 41.996 26.702Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı56.176 49.402Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri533.112 326.643Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-431.197 -244.881Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar42.881 25.277Elde Edilen Diğer Kazançlar4.632 6.824Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5 4.363 4.407Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler16 -13.694 -8.840Ödenen Vergiler-54.197 -23.986Diğer-29.724 -36.042Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim243.901 -111.255Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış-384.360 -1.069.696Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) AzalışDiğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış30.849 1.133Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-204 -77Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)934.558 871.237Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-336.942 86.148Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı300.077 -61.853YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit467.300 240.632Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-200.000 -205.000Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit267.300 35.632Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)567.377 -26.221Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar14.772 213.849Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 582.149 187.628Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)77.229 46.282 41.996 26.702DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 1.577 0 613Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 1.577 0 613Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 1.971 766Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -394 -153TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)77.229 47.859 41.996 27.315Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 644.849 644.849 14.773 14.773GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.875.771 0 4.875.771 4.500.866 0 4.500.866Finansman Kredileri5 4.866.440 0 4.866.440 4.488.575 0 4.488.575Tüketici Kredileri1.920.696 1.920.696 2.050.232 2.050.232Kredi Kartları0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler2.945.744 2.945.744 2.438.343 2.438.343Takipteki Alacaklar5 64.666 64.666 69.858 69.858Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -55.335 -55.335 -57.567 -57.567ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 2.360 2.360 2.412 2.412MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 1.243 1.243 1.499 1.499YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI11.288 11.288 31.023 31.023ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI18 1.201 1.201 3.695 3.695DİĞER AKTİFLER9 34.556 34.556 39.849 39.849ARA TOPLAM5.571.268 0 5.571.268 4.594.117 0 4.594.117SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)8 181 0 181 240 0 240Satış Amaçlı181 181 240 240Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI5.571.449 0 5.571.449 4.594.357 0 4.594.357YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER4 4.059.793 4.059.793 3.516.699 3.516.699FAKTORİNG BORÇLARI0 0TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR2.452 2.452 2.656 2.656İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)4 884.148 884.148 492.683 492.683GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER11 0 0 0 0KARŞILIKLAR12 57.775 0 57.775 51.028 0 51.028Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı3.110 3.110 2.410 2.410Genel Karşılıklar5 48.555 48.555 45.621 45.621Diğer Karşılıklar6.110 6.110 2.997 2.997CARİ VERGİ BORCU18 24.531 24.531 42.958 42.958ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER13 155.108 155.108 177.915 177.915ARA TOPLAM5.183.807 0 5.183.807 4.283.939 0 4.283.939SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR387.642 0 387.642 310.418 0 310.418Ödenmiş Sermaye14 50.000 50.000 50.000 50.000Sermaye Yedekleri1.844 0 1.844 1.844 0 1.844Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.844 1.844 1.844 1.844Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-637 -637 -637 -637Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0Kar Yedekleri259.206 0 259.206 142.182 0 142.182Yasal Yedekler36.801 36.801 36.801 36.801Statü Yedekleri0 0 0 0Olağanüstü Yedekler222.405 222.405 105.381 105.381Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0Kar veya Zarar77.229 0 77.229 117.029 0 117.029Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı77.229 77.229 117.029 117.029Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI5.571.449 0 5.571.449 4.594.357 0 4.594.357Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0ALINAN TEMİNATLAR5 6.317.182 0 6.317.182 5.561.002 0 5.561.002VERİLEN TEMİNATLAR10 250 0 250 415 0 415TAAHHÜTLER10 126.620 0 126.620 248.899 0 248.899Cayılamaz Taahhütler3.750 0 3.750 0 0 0Cayılabilir Taahhütler122.870 0 122.870 248.899 0 248.899Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler122.870 0 122.870 248.899 0 248.899TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER10 20 0 20 20 0 20NAZIM HESAPLAR TOPLAMI6.444.072 0 6.444.072 5.810.336 0 5.810.336http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047905BIST