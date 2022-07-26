***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
26.07.2022 19:25
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
45.000 0 0 1.844 0 0 0 -310 0 0 0 -1.577 165.276 0 31.906 0 242.139
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
45.000 0 0 1.844 0 0 0 -310 0 0 0 -1.577 165.276 0 31.906 0 242.139
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.577 0 0 46.282 0 47.859
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.906 0 -31.906 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.906 0 -31.906 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000 0 0 1.844 0 0 0 -310 0 0 0 0 197.182 0 46.282 0 289.998
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 0 0 1.844 0 0 0 -637 0 0 0 0 142.179 0 117.027 0 310.413
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
50.000 0 0 1.844 0 0 0 -637 0 0 0 0 142.179 0 117.027 0 310.413
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.229 0 77.229
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.027 0 -117.027 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.027 0 -117.027 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 0 0 1.844 0 0 0 -637 0 0 0 0 259.206 0 77.229 0 387.642
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15 546.003 336.035 289.825 186.479
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
15 546.003 336.035 289.825 186.479
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
503.122 310.758 267.047 172.345
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
42.881 25.277 22.778 14.134
KİRALAMA GELİRLERİ
0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-446.795 -257.399 -239.689 -143.816
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-362.746 -217.893 -197.439 -120.102
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-274 -290 -137 -145
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-68.176 -26.698 -34.187 -16.336
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-15.599 -12.518 -7.926 -7.233
BRÜT KAR (ZARAR)
99.208 78.636 50.136 42.663
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -23.929 -19.063 -12.005 -11.533
Personel Giderleri
-13.857 -8.844 -6.499 -4.442
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-163 0 -79 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-9.909 -10.219 -5.427 -7.091
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
75.279 59.573 38.131 31.130
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
17 34.623 29.638 20.585 11.370
Bankalardan Alınan Faizler
29.991 15.885 18.220 9.258
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
6.929
Kambiyo İşlemleri Karı
3 1.971 2 3
Diğer
4.629 4.853 2.363 2.109
KARŞILIK GİDERLERİ
16 -5.604 -19.180 -1.536 -7.142
Özel Karşılıklar
5 -2.131 -8.086 -351 -4.063
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
5 -2.934 -10.907 -1.390 -3.022
Diğer
16 -539 -187 205 -57
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -44 -8.953 -34 -665
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-2.669 -665
Kambiyo İşlemleri Zararı
-44 -6.284 -34
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
104.254 61.078 57.146 34.693
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
104.254 61.078 57.146 34.693
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
18 -27.025 -14.796 -15.150 -7.991
Cari Vergi Karşılığı
-24.531 -17.925 -14.018 -11.377
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.494 0 -1.132 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 3.129 0 3.386
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
22 77.229 46.282 41.996 26.702
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
77.229 46.282 41.996 26.702
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
77.229 46.282 41.996 26.702
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
56.176 49.402
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
533.112 326.643
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-431.197 -244.881
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
42.881 25.277
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.632 6.824
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 4.363 4.407
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
16 -13.694 -8.840
Ödenen Vergiler
-54.197 -23.986
Diğer
-29.724 -36.042
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
243.901 -111.255
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-384.360 -1.069.696
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
30.849 1.133
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-204 -77
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
934.558 871.237
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-336.942 86.148
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
300.077 -61.853
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
467.300 240.632
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-200.000 -205.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
267.300 35.632
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
567.377 -26.221
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.772 213.849
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 582.149 187.628
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
77.229 46.282 41.996 26.702
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 1.577 0 613
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 1.577 0 613
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 1.971 766
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -394 -153
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
77.229 47.859 41.996 27.315
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 644.849 644.849 14.773 14.773
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.875.771 0 4.875.771 4.500.866 0 4.500.866
Finansman Kredileri
5 4.866.440 0 4.866.440 4.488.575 0 4.488.575
Tüketici Kredileri
1.920.696 1.920.696 2.050.232 2.050.232
Kredi Kartları
0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
2.945.744 2.945.744 2.438.343 2.438.343
Takipteki Alacaklar
5 64.666 64.666 69.858 69.858
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -55.335 -55.335 -57.567 -57.567
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 2.360 2.360 2.412 2.412
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 1.243 1.243 1.499 1.499
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
11.288 11.288 31.023 31.023
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
18 1.201 1.201 3.695 3.695
DİĞER AKTİFLER
9 34.556 34.556 39.849 39.849
ARA TOPLAM
5.571.268 0 5.571.268 4.594.117 0 4.594.117
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
8 181 0 181 240 0 240
Satış Amaçlı
181 181 240 240
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
5.571.449 0 5.571.449 4.594.357 0 4.594.357
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
4 4.059.793 4.059.793 3.516.699 3.516.699
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
2.452 2.452 2.656 2.656
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 884.148 884.148 492.683 492.683
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
11 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
12 57.775 0 57.775 51.028 0 51.028
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.110 3.110 2.410 2.410
Genel Karşılıklar
5 48.555 48.555 45.621 45.621
Diğer Karşılıklar
6.110 6.110 2.997 2.997
CARİ VERGİ BORCU
18 24.531 24.531 42.958 42.958
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 155.108 155.108 177.915 177.915
ARA TOPLAM
5.183.807 0 5.183.807 4.283.939 0 4.283.939
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
387.642 0 387.642 310.418 0 310.418
Ödenmiş Sermaye
14 50.000 50.000 50.000 50.000
Sermaye Yedekleri
1.844 0 1.844 1.844 0 1.844
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.844 1.844 1.844 1.844
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-637 -637 -637 -637
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0
Kar Yedekleri
259.206 0 259.206 142.182 0 142.182
Yasal Yedekler
36.801 36.801 36.801 36.801
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
222.405 222.405 105.381 105.381
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zarar
77.229 0 77.229 117.029 0 117.029
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
77.229 77.229 117.029 117.029
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.571.449 0 5.571.449 4.594.357 0 4.594.357
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0
ALINAN TEMİNATLAR
5 6.317.182 0 6.317.182 5.561.002 0 5.561.002
VERİLEN TEMİNATLAR
10 250 0 250 415 0 415
TAAHHÜTLER
10 126.620 0 126.620 248.899 0 248.899
Cayılamaz Taahhütler
3.750 0 3.750 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
122.870 0 122.870 248.899 0 248.899
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
122.870 0 122.870 248.899 0 248.899
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
10 20 0 20 20 0 20
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
6.444.072 0 6.444.072 5.810.336 0 5.810.336
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047905
BIST