***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
03.02.2020 11:31
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
03/02/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
25/02/2020
Saati
10:00
Adresi
AZİZBEY SOKAK NO:1 KUZGUNCUK-NAKKAŞTEPE ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Gündem
Açıklamada belirtilmiştir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.02.2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ
1.
Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2.
Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3.
2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun okunması,
4.
2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5.
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6.
2019 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7.
Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8.
Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2020 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenerek onaylanması.
9.
Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması,
10.
Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
11.
Dilek ve görüşler.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816611
BIST