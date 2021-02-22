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***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

22.02.2021 17:37



***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
18/02/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
05/03/2021
Saati
10:15
Adresi
Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok N1 Üsküdar/İstanbul
Gündem
Aşağıda açıklanmıştır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

                                                 KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.03.2021 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ
 
1.     Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, 
 
2.     Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 
3.     2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun okunması,
 
4.     2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 
5.     Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
 
6.     2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
 
7.     Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,  
 
8.     Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2021 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenerek onaylanması.
 
9.     Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması,
 
10.  Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
 
11.  Dilek ve görüşler. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911442


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Cumhuriyet 2.708 2.749 52,00  
Tam 2.693 2.763 50,86  
Yarım 1.301 1.336 24,61  
Çeyrek 653 668 12,30  
Gümüş.Ons 27,70 27,73 0,52  
Gümüş Gr. 6,30 6,30 0,20  
B. Petrol 63,48 63,48 1,34  
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