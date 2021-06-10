***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi10/06/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021Tarih31/08/2021Saati10:00AdresiKUZGUNCUK MAH. AZİZBEY SOK. NO:1 ÜSKÜDAR İSTANBULGündemAşağıda açıklanmıştırAlınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarKOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN31/08/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartı ile Yönetim Kurulu'nun şirket sermayesinin 45.000.000-TL'den 5.000.000-TL artırım ile 50.000.000-TL'ye yükseltilmesi ve buna bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabul edilmesi, değiştirilerek kabul edilmesi veya reddedilmesi.3. Dilek ve görüşler.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941751BIST