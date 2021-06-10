***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
10.06.2021 16:20
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
10/06/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
31/08/2021
Saati
10:00
Adresi
KUZGUNCUK MAH. AZİZBEY SOK. NO:1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Gündem
Aşağıda açıklanmıştır
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31/08/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartı ile Yönetim Kurulu'nun şirket sermayesinin 45.000.000-TL'den 5.000.000-TL artırım ile 50.000.000-TL'ye yükseltilmesi ve buna bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabul edilmesi, değiştirilerek kabul edilmesi veya reddedilmesi.
3. Dilek ve görüşler.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941751
BIST
16:151.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 11,38
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
16:158,4988
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0911
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4729
16:1510,3406
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,1264
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
16:15516,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,91
|Açılış
|: 516,73
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler16:15
|EMKEL
|2,09
|5.780.951
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.875.837
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|429.419.147
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|13.608.829
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.526.632
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|67.324.132
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.199.066
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.118.571
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|24.441.284
|% -9,95
|
|KOZAL
|129,30
|1.891.144.269
|% 3,03
|
|GARAN
|8,48
|1.133.089.734
|% 1,44
|
|THYAO
|14,50
|885.830.869
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,13
|514.851.034
|% 4,41
|
|KOZAA
|16,48
|469.802.396
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,13
|514.851.034
|% 4,41
|
|YKBNK
|2,30
|415.660.025
|% 1,32
|
|GARAN
|8,48
|1.133.089.734
|% 1,44
|
|IHLGM
|1,27
|114.050.155
|% 2,42
|
|IHLAS
|0,64
|56.390.996
|% 3,23
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4965
|8,4988
|% -1,06
|
|Euro
|10,3348
|10,3406
|% -1,21
|
|Sterlin
|11,9714
|12,0314
|% -0,96
|
|Frank
|9,4266
|9,4834
|% -1,29
|
|Riyal
|2,2574
|2,2687
|% -1,15
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|517
|517
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|3.412
|3.464
|-43,00
|
|Tam
|3.395
|3.483
|-41,92
|
|Yarım
|1.641
|1.685
|-20,28
|
|Çeyrek
|823
|842
|-10,14
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:27EGEEN
Yüzde 4.96 oranında artışla 1, 316.20 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 113 adet işlem
-
16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 69 artarak (% 0.95 ) 1, 565
-
16:26XU100
Endeks 1, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 12, 024.00 milyon TL de
-
16:26KRONT
Yüzde 7.78 oranında artışla 54.05 lira fiyatla işlem gören hissede 741, 198 adet işlem
-
16:24EGEEN
Yüzde 5.48 oranında artışla 1, 322.70 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 695 adet işlem