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***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

10.06.2021 16:20



***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
10/06/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
31/08/2021
Saati
10:00
Adresi
KUZGUNCUK MAH. AZİZBEY SOK. NO:1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Gündem
Aşağıda açıklanmıştır
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

         KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31/08/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ
 1.     Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
 2.     Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartı ile Yönetim Kurulu'nun şirket sermayesinin 45.000.000-TL'den 5.000.000-TL artırım ile 50.000.000-TL'ye yükseltilmesi ve buna bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabul edilmesi, değiştirilerek kabul edilmesi veya reddedilmesi.  
 3.     Dilek ve görüşler. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941751


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Altın Gr. 517 517 -4,99  
Cumhuriyet 3.412 3.464 -43,00  
Tam 3.395 3.483 -41,92  
Yarım 1.641 1.685 -20,28  
Çeyrek 823 842 -10,14  
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