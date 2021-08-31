***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi31/08/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021Tarih31/08/2021Saati10:00AdresiKUZGUNCUK MAH. AZİZBEY SOKAK NO:1 ÜSKÜDAR/İSTANBULGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, 2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartı ile Yönetim Kurulu'nun şirket sermayesinin 45.000.000-TL'den 5.000.000-TL artırım ile 50.000.000-TL'ye yükseltilmesi ve buna bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabul edilmesi, değiştirilerek kabul edilmesi veya reddedilmesi. 3. Dilek ve görüşler.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularALINAN KARARLAR AŞAĞIDADIR.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarKOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.'NİN 31.08.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.'nin 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 31.08.2021 Salı günü saat 10:00'da, Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sokak N 1 Üsküdar / İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/08/2021 tarih ve 66754106 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın TURGUT KÖSE gözetiminde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 45.000.000,- Türk Lira'lık sermayeye tekabul eden 45.000.000 adet paydan 45.000.000,- Türk Lira'lık sermayeye karşılık 45.000.000 adet payın vekaleten temsil edildiği, Kanun ve Esas Sözleşme'de yazılı toplantı nisabının sağlandığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine uygun olarak toplantının çağrı ve davet merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Fidan Sevilmiş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1)Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanının seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Fidan Sevilmiş seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Ekrem Yavrucuk'u atadığını belirtti. Toplantı Başkanı toplantıda Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin hazır bulunduğunu, diğer yönetim üyelerinin mazeretleri nedeni ile toplantıya katılamadığını ayrıca Bağımsız Denetim şirketini temsilen Sayın Serhan Özler toplantıda hazır bulunduğunu belirtti. Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek gündemin 2'nci maddesine geçileceğini bildirdi. 2)Yönetim Kurulu'nun Şirket sermayesinin 45.000.000- TL.'den 5.000.000-TL artırım ile 50.000.000,- TL.'na çıkarılması ile ilgili teklifi görüşüldü. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişikliği ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı'ndan 03/08/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00066024481 nolu iznin alındığı hakkında bilgi verildi. Sermayenin 5.000.000-TL artırım ile 50.000.000-TL'ye yükseltilmesine ve esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin önerildiği üzere ve bakanlık onayından geçmiş hali ile aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verildi. MADDE 6 - SERMAYE (YENİ METİN) Şirketin sermayesi 50.000.000,- TL (Elli Milyon Türk Lirası) dır. Bu sermaye herbiri 1- TL nominal değerde tamamı nama yazılı 50.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin bu artırımından önceki 45.000.000,- TL (Kırkbeş Milyon Türk Lira)'lık sermayesinin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 5.000.000,- TL (Beş Milyon Türk Lira) lık sermayenin tamamı Olağanüstü Yedeklerden karşılanmıştır. Sermaye taahhüt borçlarının ödeme zamanları, Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar çerçevesinde belirlenecektir. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu, alacağı karar çerçevesinde daha önce belirlemiş olduğu tarihten önce de pay sahiplerinden sermaye taahhüt borçlarını ödemelerini isteyebilir. Sermaye taahhüt borçlarını zamanında ödemeyen pay sahipleri, ilgili mevzuatta öngörülen en yüksek oranda temerrüt faizi ödemekle yükümlü olacaktır. Bunun yanı sıra, talep edilen taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı diğer müeyyideleri uygulamaya yetkili olacaktır. Kullanılmayan rüçhan haklarına ilişkin karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin payları nama yazılıdır. Bedelleri tamamen ödenmemiş veya ödenmiş olmakla beraber henüz pay senetleri basılmamış olan payların devri, yazılı temlik beyanı ile olur. Birden fazla payı temsilen pay senedi çıkarılabilir. Bedeli tamamen ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz. 2)Gündemin dilekler kısmında alınan alınan karar için iyi dilekler temennisinde bulunuldu. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 31.08.2021 TURGUT KÖSE EKREM YAVRUCUK FİDAN SEVİLMİŞ BAKANLIK TEMSİLCİSİ TUTANAK YAZMANI TOPLANTI BAŞKANI TEK PAY SAHİBİ VEKİLİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960933BIST