***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []ary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021Tarih03/11/2021Saati10:00AdresiKUZGUNCUK MAH. AZİZBEY SOK. NO:1 ÜSKÜDAR İSTANBULGündemAşağıda açıklanmıştır.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarKOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03/11/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,2. Şirket'in tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere temettü dağıtması ve dağıtım tarihinin belirlenmesi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.3. Dilek ve görüşler.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971754BIST