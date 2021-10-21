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***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

21.10.2021 18:24



***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []ary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
03/11/2021
Saati
10:00
Adresi
KUZGUNCUK MAH. AZİZBEY SOK. NO:1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Gündem
Aşağıda açıklanmıştır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

                 KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03/11/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ
 1.     Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
 2.     Şirket'in tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere temettü dağıtması ve dağıtım tarihinin belirlenmesi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
 3.     Dilek ve görüşler.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971754


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Riyal 2,5264 2,5390 % 3,18  
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Altın Ons 1.783 1.784 1,31  
Altın Gr. 544 545 16,79  
Cumhuriyet 3.570 3.624 70,00  
Tam 3.551 3.640 69,48  
Yarım 1.716 1.761 33,61  
Çeyrek 861 880 16,80  
Gümüş.Ons 24,14 24,17 -0,14  
Gümüş Gr. 7,37 7,38 0,18  
B. Petrol 84,72 84,72 -1,10  
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