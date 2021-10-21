***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
21.10.2021 18:24
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []ary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
03/11/2021
Saati
10:00
Adresi
KUZGUNCUK MAH. AZİZBEY SOK. NO:1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Gündem
Aşağıda açıklanmıştır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03/11/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2. Şirket'in tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere temettü dağıtması ve dağıtım tarihinin belirlenmesi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
3. Dilek ve görüşler.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971754
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 22,62
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.455
En Düşük
1.417
18:059,5143
En Yüksek
|Değişim
|: 3,28%
|| 0,3025
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,5156
En Düşük
9,1938
18:0511,0911
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 0,3409
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0911
En Düşük
10,7257
18:05544,76
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 16,97
|Açılış
|: 544,57
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
545,15
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|37,40
|11.591.910
|% 10,00
|
|SERVE
|14,31
|318.031
|% 9,99
|
|EDIP
|3,92
|51.589.664
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|38.136.089
|% 9,62
|
|OLMK
|7,70
|9.746.974
|% 9,38
|
|YEOTK
|59,70
|202.271.171
|% -9,95
|
|FADE
|8,60
|322.448.733
|% -9,95
|
|MERIT
|26,38
|32.875.408
|% -9,90
|
|ERSU
|4,57
|78.529.461
|% -9,86
|
|KSTUR
|263,00
|600.561
|% -8,87
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|FROTO
|188,60
|1.843.546.739
|% 6,67
|
|THYAO
|13,97
|1.456.738.397
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|SASA
|27,60
|1.169.628.564
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,94
|762.996.227
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,25
|1.156.516.066
|% 1,26
|
|AKBNK
|5,32
|801.252.624
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4998
|9,5143
|% 3,28
|
|Euro
|11,0593
|11,0911
|% 3,17
|
|Sterlin
|13,0613
|13,1268
|% 2,88
|
|Frank
|10,3071
|10,3692
|% 3,25
|
|Riyal
|2,5264
|2,5390
|% 3,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|1,31
|
|Altın Gr.
|544
|545
|16,79
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,18
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|-1,10
|