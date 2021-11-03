***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi03/11/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021Tarih03/11/2021Saati10:00AdresiKUZGUNCUK MAH. AZİZBEY SOKAK NO:1 ÜSKÜDAR/İSTANBULGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, 2. Şirket'in tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere temettü dağıtması ve dağıtım tarihinin belirlenmesi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 3. Dilek ve görüşler.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararlar aşağıdadırGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarKOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.'NİN 03.11.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.'nin 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 03.11.2021 Çarşamba günü saat 10:00'da, Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sokak N 1 Üsküdar / İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/11/2021 tarih ve 68672137 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 50.000.000,- Türk Lira'lık sermayeye tekabul eden 50.000.000 adet paydan 50.000.000,- Türk Lira'lık sermayeye karşılık 50.000.000 adet payın vekaleten temsil edildiği, Kanun ve Esas Sözleşme'de yazılı toplantı nisabının sağlandığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine uygun olarak toplantının çağrı ve davet merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Fidan Sevilmiş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1)Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanının seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Fidan Sevilmiş seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Ekrem Yavrucuk'u atadığını belirtti. Toplantı Başkanı toplantıda Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin hazır bulunduğunu, diğer yönetim üyelerinin mazeretleri nedeni ile toplantıya katılamadığını ayrıca Bağımsız Denetim şirketini temsilen Sayın Serhan Özler toplantıda hazır bulunduğunu belirtti. Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek gündemin 2'nci maddesine geçileceğini bildirdi. 2)Gündemin 2'nci maddesi gereğince, Olağanüstü Yedek Akçelerden kar dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşülmeye açıldı. Toplantı Başkanı Fidan Sevilmiş tarafından, kar dağıtımı için BDDK'dan 04/10/2021 tarih ve 27350 sayılı yazı ile izin alındığı belirtildi. Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği üzere Şirketin Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılmış olağanüstü yedek akçelerinden her bir pay başına brüt 1,- TL olmak üzere toplam 50.000.000 TL (Elli Milyon Türk Lirası)'nin temettü olarak dağıtılmasına, temettü dağıtım tarihinin 04.11.2021 olarak belirlenmesine ve olağanüstü yedek akçelerden Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca 5.000.000 TL'nin (Beş Milyon Türk Lirası) de ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması teklifi kabul edildi. 3)Gündemin dilekler kısmında alınan alınan karar için iyi dilekler temennisinde bulunuldu. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 03.11.2021 AYSUN ARASOĞLU FİDAN SEVİLMİŞEKREM YAVRUCUKBAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKAN TUTANAK YAZMANIT EK PAY SAHİBİ VEKİLİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974473BIST