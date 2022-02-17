***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
17.02.2022 10:04
02/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2021 - 31/12/2021
Tarih
07/03/2022
Saati
10:30
Adresi
KUZGUNCUK MAH. AZİZBEY SOK. NO:1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Gündem
Açıklama aşağıdadır
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07.03.2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ
1.Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, 2.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3.2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun okunması, 4.2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 6.2021 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7.Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, 8.Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2022 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenerek onaylanması. 9.Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması, 10.Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 11.Dilek ve görüşler.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002300
BIST
17:382.023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -18,02
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
17:3813,6118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0149
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
17:3815,4821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
17:38826,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 8,34
|Açılış
|: 826,83
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler17:38
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|32.707.448
|% 9,96
|
|OSTIM
|1,77
|71.203.452
|% 9,94
|
|DESPC
|10,30
|18.884.444
|% 9,93
|
|ERSU
|6,40
|127.713.574
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.596.874
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.538.855
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,18
|6.372.318.005
|% -1,42
|
|KRDMD
|11,63
|2.074.478.890
|% -2,02
|
|EREGL
|28,20
|1.776.245.714
|% 0,07
|
|TUPRS
|191,90
|1.345.271.471
|% -1,89
|
|GARAN
|11,84
|1.193.302.328
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,00
|882.272.163
|% -0,25
|
|THYAO
|29,18
|6.372.318.005
|% -1,42
|
|KRDMD
|11,63
|2.074.478.890
|% -2,02
|
|EKGYO
|2,30
|400.169.375
|% -2,54
|
|BUCIM
|1,86
|182.388.287
|% 8,77
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6008
|13,6118
|% 0,11
|
|Euro
|15,4693
|15,4821
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,4939
|18,5866
|% 0,36
|
|Frank
|14,7181
|14,8068
|% 0,16
|
|Riyal
|3,6152
|3,6333
|% 0,08
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|21,59
|
|Altın Gr.
|827
|827
|8,51
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,35
|0,01
|
|B. Petrol
|92,60
|92,60
|-2,21
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
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17:51XU100
Endeks 2, 026 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 29, 343.00 milyon TL de
-
17:48LIDFA
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 4.80 lira fiyatla işlem gören hissede 924, 223 adet işlem
-
17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, TKFEN, PGSUS
-
17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, TAVHL, FROTO
-
17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 13 kaybederek (% -0.71 ) 1, 824