Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

17.02.2022 10:04
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

02/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2021 - 31/12/2021
Tarih
07/03/2022
Saati
10:30
Adresi
KUZGUNCUK MAH. AZİZBEY SOK. NO:1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Gündem
Açıklama aşağıdadır
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN  07.03.2022 TARİHLİ 
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ
1.Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,  2.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,  3.2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun okunması,  4.2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,  5.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,  6.2021 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,  7.Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,   8.Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2022 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenerek onaylanması.  9.Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması,  10.Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,  11.Dilek ve görüşler. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002300


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:382.023
Değişim :  -0,88% |  -18,02
Açılış :  2.050  
Önceki Kapanış :  2.041  
En Yüksek
2.059 En Düşük
2.018
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISATR 414.862,00 414.862 % 10,00  
UZERB 55,65 1.176.719 % 9,98  
LUKSK 64,60 32.707.448 % 9,96  
OSTIM 1,77 71.203.452 % 9,94  
DESPC 10,30 18.884.444 % 9,93  
daha fazla
17:38 Alış Satış %  
Dolar 13,6008 13,6118 % 0,11  
Euro 15,4693 15,4821 % 0,01  
Sterlin 18,4939 18,5866 % 0,36  
Frank 14,7181 14,8068 % 0,16  
Riyal 3,6152 3,6333 % 0,08  
daha fazla
17:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.894 21,59  
Altın Gr. 827 827 8,51  
Cumhuriyet 5.497 5.580 85,00  
Tam 5.470 5.606 83,36  
Yarım 2.644 2.712 40,32  
Çeyrek 1.326 1.356 20,16  
Gümüş.Ons 23,70 23,73 0,07  
Gümüş Gr. 10,35 10,35 0,01  
B. Petrol 92,60 92,60 -2,21  
Seans Raporu 17:38
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru