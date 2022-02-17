***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









02/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2021 - 31/12/2021Tarih07/03/2022Saati10:30AdresiKUZGUNCUK MAH. AZİZBEY SOK. NO:1 ÜSKÜDAR İSTANBULGündemAçıklama aşağıdadırAlınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarKOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07.03.2022 TARİHLİOLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ1.Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, 2.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3.2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun okunması, 4.2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 6.2021 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7.Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, 8.Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2022 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenerek onaylanması. 9.Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması, 10.Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 11.Dilek ve görüşler.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002300BIST