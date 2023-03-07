***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi07/03/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2022Tarih07/03/2023Saati10:30AdresiKuzguncuk Mahallesi Azizbey Sokak N1 Üsküdar / İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun okunması, 4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 6. 2022 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2023 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenerek onaylanması. 9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 11. Dilek ve görüşler.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararlar aşağıdadırGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarKOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.'NİN 07/03/2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 07/03/2023 Salı günü saat 10:30'da, Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sokak N 1 Üsküdar / İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/03/2023 tarih ve 83355695 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurşun gözetiminde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 50.000.000,- Türk Lira'lık sermayeye tekabul eden 50.000.000 adet paydan 50.000.000,- Türk Lira'lık sermayeye karşılık 50.000.000 adet payın vekaleten temsil edildiği, Kanun ve Esas Sözleşme'de yazılı toplantı nisabının sağlandığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine uygun olarak toplantının çağrı ve davet merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Fidan Sevilmiş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1)Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanının seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Fidan Sevilmiş seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Ekrem Yavrucuk'u atadığını belirtti. Toplantı Başkanı toplantı da Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin hazır bulunduğunu, diğer yönetim kurulu üyelerinin mazeretleri nedeni ile toplantıya katılamadığını ayrıca Bağımsız Denetim şirketini temsilen Sayın Buge Büşra Tiryaki'nin toplantıda hazır bulunduğunu belirtti. Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek gündemin 2'inci maddesine geçileceğini bildirdi. 2)Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadığından oylamaya geçildi ve rapor kabul edildi. 3)2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu okundu. Bu madde bilgilendirme amaçlı olup oylama yapılmamıştır. 4)Gündemin 4'üncü maddesi gereğince 2022 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar okundu. TFRS ve BDDK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 01.01.2022-31.12.2022 tarihine ait Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi ve finansal tablolar kabul edildi. 5)Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri oylandı ve ibra edildiler. 6)Şirket Yönetim Kurulunun 2022 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki teklifi görüşüldü. Neticede 2022 Yılı faaliyetleri sonucu oluşan kardan şirkete terettüp eden her nevi mali mükellefiyetler indirildikten sonra kalan 191.664.591,18 TL tutarındaki net karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına yönelik teklifi kabul edildi. 7)Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Esas sözleşmenin 10. maddesine uygun olarak 6 üyenin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine xxxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı Sayın Polat Şen, xxxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı Sayın Melih Poyraz, xxxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı Sayın Cengiz Eroldu, xxxxxxxxxxx vergi kimlik numaralı Sayın Fabrizio Renzi, xxxxxxxxxxx vergi kimlik numaralı Sayın Andrea Faina ve xxxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı Sayın Fidan Sevilmiş'in 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine karar verildi. 8)Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve her takvim yılında yapılan tüm ödemelerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahibinin onayına sunulmasına karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerine her takvim yılında sağlanan toplam menfaatler ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahibinin onayına sunulmakta olup, bu kapsamda icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği sebebi ile 2022 yılında herhangi bir menfaat sağlanmadığı bilgisi verildi. 9)Türk Ticaret Kanunu gereğince, Şirket'in 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi N27 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 479920 sicil numarasında kayıtlı GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin, bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına karar verildi. 10)Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verildi. 11)Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 07/03/2023 AYTEN KURŞUN FİDAN SEVİLMİŞ EKREM YAVRUCUKBAKANLIK TEMSİLCİSİTOPLANTI BAŞKANITUTANAK YAZMANITEK PAY SAHİBİ VEKİLİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120951BIST