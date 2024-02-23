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***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

23.02.2024 08:44
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
23/02/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2023 - 31.12.2023
Tarih
21/03/2024
Saati
10:30
Adresi
Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok N1 Üsküdar/İstanbul
Gündem
Açıklamalar aşağıdadır
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.03.2024 TARİHLİ  OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ
1.Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,  2.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,  3.2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun okunması,  4.2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,  5.Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması, 6.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,  7.2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,  8.Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,   9.Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2024 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenerek onaylanması.  10.Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması,  11.Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,  12.Dilek ve görüşler. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251467


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