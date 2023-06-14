***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteBankacılık Düzenleme Ve Denetleme KurumuMali Tablonun Verilme NedeniFinansal Kiralama ,Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in 16. maddesi gereğinceMali Tablonun Verilme Tarihi14/06/2023AçıklamalarFinansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in 16.maddesi gereğince,01 Şubat 2023 tarihinde açıklanan konsolide finansal tablolara ilave olarak2022 yılı konsolide olmayan finansal tablolar hazırlanmış veBDDK'ya verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158706BIST