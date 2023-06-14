***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.06.2023 16:42
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Finansal Kiralama ,Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in 16. maddesi gereğince
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/06/2023
Açıklamalar
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in 16.maddesi gereğince,
01 Şubat 2023 tarihinde açıklanan konsolide finansal tablolara ilave olarak
2022 yılı konsolide olmayan finansal tablolar hazırlanmış ve
BDDK'ya verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158706
BIST
18:055.361
En Düşük
|Değişim
|: -1,26%
|| -68,28
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.322
En Yüksek
5.491
18:0523,5682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0631
|Açılış
|: 23,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6600
|
23,6871
En Düşük
23,4944
18:0525,6104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1318
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,6160
En Düşük
25,2311
18:051.482,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,71
|Açılış
|: 1.482,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.486,28
En Düşük
1.473,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|17,05
|183.816.465
|% 10,00
|
|ONCSM
|89,65
|278.435.914
|% 10,00
|
|SNPAM
|14,74
|1.330.711
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.035,10
|1.400.878
|% 10,00
|
|IDEAS
|31,68
|28.357.607
|% 10,00
|
|FENER
|62,10
|889.125.717
|% -10,00
|
|BURCE
|175,60
|73.223.509
|% -9,99
|
|PENTA
|22,60
|917.901.093
|% -9,96
|
|MERCN
|28,40
|27.013.724
|% -7,19
|
|MMCAS
|4,43
|263.548
|% -7,13
|
|THYAO
|182,90
|12.582.934.035
|% 2,87
|
|AKBNK
|18,37
|5.125.308.820
|% 1,89
|
|YKBNK
|12,09
|5.111.587.069
|% 2,89
|
|SASA
|54,95
|5.041.703.017
|% -2,48
|
|ISCTR
|13,24
|4.251.633.629
|% 2,00
|
|YKBNK
|12,09
|5.111.587.069
|% 2,89
|
|ISCTR
|13,24
|4.251.633.629
|% 2,00
|
|AKBNK
|18,37
|5.125.308.820
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,10
|1.848.055.177
|% -4,18
|
|SKBNK
|2,56
|467.686.611
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5541
|23,5619
|% -0,29
|
|Euro
|25,5546
|25,5982
|% 0,47
|
|Sterlin
|29,8016
|29,9511
|% 0,29
|
|Frank
|26,1306
|26,2880
|% 0,47
|
|Riyal
|6,2632
|6,2946
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|13,92
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.484
|6,87
|
|Cumhuriyet
|9.992
|10.002
|-69,00
|
|Tam
|9.793
|10.055
|-71,63
|
|Yarım
|4.794
|4.888
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.397
|2.444
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|18,20
|18,22
|0,22
|
|B. Petrol
|74,48
|74,48
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TTKOM
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 912, 920 adet işlem
-
17:57RYSAS
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 48.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 072, 469 adet işlem
-
17:56ZEDUR
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 42.76 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 137 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 80, 936.00 milyon TL de
-
17:55EKGYO
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 560, 961 adet işlem