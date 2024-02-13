***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
13.02.2024 18:26
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023 - 31.12.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Konsolide olmayan finansal tablolar ve faaliyet raporu
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/02/2024
Açıklamalar
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in 16.maddesi gereğince, 2023 yılı konsolide olmayan finansal tablolar ve faaliyet raporu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249291
BIST