***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023 - 31.12.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteBankacılık Düzenleme ve Denetleme KurumuMali Tablonun Verilme NedeniKonsolide olmayan finansal tablolar ve faaliyet raporuMali Tablonun Verilme Tarihi13/02/2024AçıklamalarFinansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in 16.maddesi gereğince, 2023 yılı konsolide olmayan finansal tablolar ve faaliyet raporu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249291BIST