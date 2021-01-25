***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.01.2021 tarih ve 4/94 sayılı kararı ile SPK tarafından onaylanan 340 Milyon TL'lik İhraç Begesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904074BIST