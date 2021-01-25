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***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi

25.01.2021 09:06



***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

21.01.2021 tarih ve 4/94 sayılı kararı ile SPK tarafından onaylanan 340 Milyon TL'lik İhraç Begesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904074


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Altın Gr. 439 439 -2,99  
Cumhuriyet 2.915 2.959 -16,00  
Tam 2.900 2.975 -17,01  
Yarım 1.402 1.439 -8,23  
Çeyrek 703 720 -4,11  
Gümüş.Ons 25,53 25,57 0,09  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 -0,02  
B. Petrol 55,48 55,48 0,23  
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