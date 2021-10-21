***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
21.10.2021 11:19
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın 14.10.2021 tarih ve 53/1503 sayılı kararı ile 440 Milyon TL'lik ihraç belgemiz onaylanmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971658
BIST
11:441.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,87
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.436
En Düşük
1.429
11:449,2781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0663
|Açılış
|: 9,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,2781
En Düşük
9,1938
11:4410,8216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0714
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
10,8301
En Düşük
10,7257
11:44532,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,41
|Açılış
|: 532,11
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
532,28
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler11:44
|HLGYO
|2,62
|36.345.004
|% 9,62
|
|OLMK
|7,58
|5.768.305
|% 7,67
|
|ZRGYO
|1,71
|69.604.539
|% 7,55
|
|ATAGY
|4,15
|2.038.527
|% 6,68
|
|OYLUM
|7,75
|3.289.711
|% 6,16
|
|KERVN
|0,72
|358.545
|% -8,86
|
|FADE
|8,73
|146.373.244
|% -8,59
|
|GARFA
|13,99
|1.887.931
|% -6,11
|
|TLMAN
|29,50
|23.023.953
|% -5,69
|
|YEOTK
|62,60
|57.240.526
|% -5,58
|
|GARAN
|9,04
|651.201.020
|% -0,77
|
|THYAO
|13,79
|498.436.394
|% -0,07
|
|SASA
|27,68
|486.934.474
|% 1,76
|
|FROTO
|182,10
|437.390.053
|% 3,00
|
|EKGYO
|1,92
|265.384.145
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|265.384.145
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|213.510.692
|% 0,41
|
|GARAN
|9,04
|651.201.020
|% -0,77
|
|VKGYO
|1,59
|103.080.721
|% 6,00
|
|ZRGYO
|1,71
|69.604.539
|% 7,55
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2760
|9,2781
|% 0,72
|
|Euro
|10,8124
|10,8216
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,7559
|12,8199
|% 0,48
|
|Frank
|10,0386
|10,0991
|% 0,56
|
|Riyal
|2,4632
|2,4756
|% 0,61
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|3,96
|
|Altın Gr.
|532
|532
|4,28
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,02
|
|B. Petrol
|84,99
|84,99
|-0,83
|