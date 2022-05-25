***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın 18.05.2022 tarih ve 25/743 sayılı kararı ile 350 Milyon TL'lik ihraç belgemiz onaylanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032275BIST