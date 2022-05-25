***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
25.05.2022 11:05
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın 18.05.2022 tarih ve 25/743 sayılı kararı ile 350 Milyon TL'lik ihraç belgemiz onaylanmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032275
BIST
11:532.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,40
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.395
En Düşük
2.384
11:5316,3490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,2732
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
11:5317,4571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1605
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
11:53974,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,39
|Açılış
|: 974,63
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,22
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler11:53
|DAGHL
|27,06
|4.724.387
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,29
|5.866.576
|% 9,95
|
|KGYO
|5,23
|19.751.931
|% 9,87
|
|KSTUR
|233,90
|97.069
|% 9,81
|
|GZNMI
|31,68
|41.165.081
|% 9,62
|
|SELVA
|8,82
|9.205.143
|% -6,17
|
|SEYKM
|7,37
|18.987.231
|% -4,16
|
|DIRIT
|2,84
|2.840
|% -3,73
|
|MEPET
|4,37
|4.151.088
|% -3,32
|
|EGEPO
|8,53
|14.328.816
|% -3,07
|
|EKGYO
|2,56
|189.986.481
|% 0,00
|
|JANTS
|83,15
|135.681.322
|% 4,99
|
|POLHO
|4,62
|126.468.477
|% 3,36
|
|AKFGY
|2,95
|98.957.370
|% 2,43
|
|ORCAY
|20,96
|55.656.046
|% 4,70
|
|POLHO
|4,62
|126.468.477
|% 3,36
|
|MOBTL
|1,71
|44.585.533
|% 1,18
|
|ODAS
|2,39
|27.975.243
|% 0,42
|
|HLGYO
|2,18
|22.080.361
|% 1,87
|
|ADESE
|0,75
|6.837.171
|% 1,35
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3381
|16,3490
|% 1,70
|
|Euro
|17,4336
|17,4571
|% 0,93
|
|Sterlin
|20,4138
|20,5161
|% 1,46
|
|Frank
|16,9160
|17,0179
|% 1,34
|
|Riyal
|4,3449
|4,3667
|% 1,54
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-10,68
|
|Altın Gr.
|977
|977
|10,58
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,10
|
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