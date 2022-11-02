Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi

02.11.2022 10:05
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi


***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SPK'nın 27.10.2022 tarih ve 63/1557 sayılı kararı ile 450 Milyon TL'lik ihraç belgemiz onaylanmıştır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076110


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:104.055
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  4.055  
En Yüksek
0 En Düşük
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PCILT 21,66 20.683.258 % 0,00  
LIDER 48,26 156.294.034 % 0,00  
SUNTK 39,96 38.339.771 % 0,00  
SUWEN 53,50 20.642.656 % 0,00  
UNLU 8,32 82.677.299 % 0,00  
daha fazla
18:10 Alış Satış %  
Dolar 18,6166 18,6206 % 0,19  
Euro 18,3970 18,4049 % 0,25  
Sterlin 21,3480 21,4550 % 0,29  
Frank 18,5615 18,6733 % 0,23  
Riyal 4,9376 4,9624 % 0,09  
daha fazla
18:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.651 1.651 3,35  
Altın Gr. 988 988 2,51  
Cumhuriyet 6.589 6.689 18,00  
Tam 6.640 6.702 7,00  
Yarım 3.235 3.277 4,00  
Çeyrek 1.623 1.637 2,00  
Gümüş.Ons 19,65 19,69 0,05  
Gümüş Gr. 11,76 11,78 0,03  
B. Petrol 95,53 95,53 0,88  
Seans Raporu 18:10
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru