***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
02.11.2022 10:05
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın 27.10.2022 tarih ve 63/1557 sayılı kararı ile 450 Milyon TL'lik ihraç belgemiz onaylanmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076110
BIST
18:104.055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
0
En Düşük
0
18:1018,6218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0357
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6407
En Düşük
18,5393
18:1018,4001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0409
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4535
En Düşük
18,2949
18:10987,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,75
|Açılış
|: 987,98
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
989,40
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler18:10
|PCILT
|21,66
|20.683.258
|% 0,00
|
|LIDER
|48,26
|156.294.034
|% 0,00
|
|SUNTK
|39,96
|38.339.771
|% 0,00
|
|SUWEN
|53,50
|20.642.656
|% 0,00
|
|UNLU
|8,32
|82.677.299
|% 0,00
|
|HEKTS
|29,50
|1.964.781.915
|% -1,99
|
|PSGYO
|6,46
|154.400.624
|% 0,00
|
|PNLSN
|22,80
|102.155.919
|% 0,00
|
|SUNTK
|39,96
|38.339.771
|% 0,00
|
|SUWEN
|53,50
|20.642.656
|% 0,00
|
|THYAO
|102,40
|6.407.381.966
|% 0,00
|
|SASA
|131,50
|4.339.158.378
|% 0,00
|
|ASELS
|33,34
|3.732.058.529
|% 0,00
|
|SISE
|32,98
|3.510.729.698
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,51
|2.818.377.282
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,38
|2.714.736.618
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,25
|2.720.007.473
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% 0,00
|
|TSKB
|2,97
|638.827.291
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6166
|18,6206
|% 0,19
|
|Euro
|18,3970
|18,4049
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,3480
|21,4550
|% 0,29
|
|Frank
|18,5615
|18,6733
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9376
|4,9624
|% 0,09
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|3,35
|
|Altın Gr.
|988
|988
|2,51
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.640
|6.702
|7,00
|
|Yarım
|3.235
|3.277
|4,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.637
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,69
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,03
|
|B. Petrol
|95,53
|95,53
|0,88
|