***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
31.07.2023 17:18
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın 27.07.2023 tarih ve 41/865 sayılı kararı ile 790 Milyon TL'lik ihraç belgemiz onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177420
BIST
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18:057.217
En Düşük
|Değişim
|: 2,12%
|| 149,68
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
18:0526,9091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0326
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
18:0529,6182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0197
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5633
18:051.704,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 11,38
|Açılış
|: 1.704,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|64,35
|596.509.957
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|384.983.489
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|836.238.117
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.430.188.417
|% 10,00
|
|AYDEM
|19,80
|366.840.470
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|376.337.346
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|433.971.996
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|15.220.806
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|5.152.034
|% -9,96
|
|ISKUR
|1.000.000,00
|1.000.000
|% -9,09
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|THYAO
|234,30
|9.249.888.433
|% -0,30
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|SISE
|53,40
|7.223.588.554
|% 6,93
|
|ASTOR
|111,40
|6.695.661.368
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,69
|5.637.401.238
|% 2,24
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|ZOREN
|4,30
|1.522.911.254
|% 5,91
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|ISCTR
|15,11
|4.431.346.929
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8925
|26,8980
|% 0,08
|
|Euro
|29,5972
|29,6606
|% 0,08
|
|Sterlin
|34,5020
|34,6750
|% 0,22
|
|Frank
|30,8112
|30,9968
|% 0,12
|
|Riyal
|7,1621
|7,1980
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|8,12
|
|Altın Gr.
|1.703
|1.703
|9,80
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.063
|11.167
|24,00
|
|Yarım
|5.536
|5.609
|12,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.804
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,77
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|21,43
|21,45
|0,40
|
|B. Petrol
|85,39
|85,39
|0,98
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FORMT
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, PGSUS, TAVHL