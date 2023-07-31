***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın 27.07.2023 tarih ve 41/865 sayılı kararı ile 790 Milyon TL'lik ihraç belgemiz onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177420BIST