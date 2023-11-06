***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
06.11.2023 11:28
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak üzere tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilecek şekilde, 36 ayı aşmayacak vade aralığında 650 Milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç başvurusu için yönetim kurulu kararı alınmıştır. İhraç belgesi,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2023 tarih ve 64/1389 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214306
BIST
'
13:337.853
En Düşük
|Değişim
|: 1,91%
|| 146,96
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.789
En Yüksek
7.898
13:3328,4397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0596
|Açılış
|: 28,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,5142
En Düşük
28,2562
13:3330,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1287
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
|
30,7116
En Düşük
30,2815
13:331.816,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.816,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.818,47
|
1.827,04
En Düşük
1.807,42
BIST En Aktif Hisseler13:33
|LINK
|124,30
|18.127.542
|% 10,00
|
|YAPRK
|184,80
|18.098.643
|% 10,00
|
|SNICA
|32,60
|65.128.769
|% 9,99
|
|TURGG
|605,50
|42.579.078
|% 9,99
|
|METUR
|12,99
|9.763.632
|% 9,99
|
|DITAS
|20,32
|4.958.979
|% -32,98
|
|UFUK
|108,30
|21.579.291
|% -7,51
|
|FENER
|125,10
|945.932.323
|% -7,33
|
|IHYAY
|2,51
|10.659.412
|% -4,92
|
|BRSAN
|863,00
|1.902.107.641
|% -4,47
|
|THYAO
|227,30
|3.964.276.769
|% 0,71
|
|TUPRS
|153,50
|2.750.915.632
|% 2,61
|
|BRSAN
|863,00
|1.902.107.641
|% -4,47
|
|ISCTR
|21,80
|1.451.947.600
|% 4,01
|
|ASTOR
|124,30
|1.429.517.492
|% 3,33
|
|ZOREN
|5,40
|636.348.840
|% 1,89
|
|EKGYO
|6,73
|594.658.781
|% 2,28
|
|ISCTR
|21,80
|1.451.947.600
|% 4,01
|
|YKBNK
|17,65
|1.102.760.224
|% 2,38
|
|ODAS
|11,71
|726.165.389
|% 2,09
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4289
|28,4397
|% 0,21
|
|Euro
|30,5958
|30,6103
|% 0,42
|
|Sterlin
|35,1945
|35,3710
|% 0,46
|
|Frank
|31,5973
|31,7876
|% 0,42
|
|Riyal
|7,5583
|7,5962
|% 0,21
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,19
|23,22
|% 0,66
|
|Platin
|933,89
|935,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.129,03
|1.133,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,28
|86,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,45
|1.987,76
|% 0,66
|