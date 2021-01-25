***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.01.2021 09:07
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK'nın 21.01.2021 tarih ve 4/94 sayılı kararı ile 340 Milyon TL'lik ihraç belgemiz onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.12.2020
İhraç Tavanı Tutarı 340.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.01.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.01.2022
Ek Açıklamalar
SPK'nın 21.01.2021 tarih ve 4/94 sayılı kararı ile 340 Milyon TL'lik ihraç belgemiz onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KFK İHRAÇ BELGESİ VE EKİ.pdf
EK: 2 KFK BAŞVURU FORMU.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904076
BIST
10:541.554
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|% 10,00
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|KAPLM
|48,40
|962.144
|% 10,00
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|ATSYH
|10,67
|474.964
|% 10,00
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|ALKA
|19,60
|9.535.455
|% 9,99
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|SEKUR
|26,90
|14.450.047
|% 9,98
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|AGYO
|4,28
|76.347.195
|% -8,74
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|OZRDN
|12,00
|5.806.078
|% -6,76
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|UZERB
|77,00
|182.798
|% -6,61
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|INTEM
|66,00
|8.313.754
|% -5,04
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|MGROS
|45,78
|196.653.231
|% -3,94
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|118,20
|355.093.031
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|KARSN
|4,85
|327.585.829
|% 2,54
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|TSKB
|2,04
|305.451.857
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|PETKM
|5,21
|230.576.471
|% 1,76
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|KRDMD
|6,89
|223.518.946
|% -0,43
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|TSKB
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|KARSN
|4,85
|327.585.829
|% 2,54
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|EKGYO
|2,49
|163.336.630
|% 0,00
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|IHLGM
|1,51
|73.831.650
|% 2,03
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|PETKM
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|230.576.471
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|Dolar
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|7,3695
|% -0,55
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|8,9747
|8,9801
|% -0,47
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|Sterlin
|10,0799
|10,1304
|% -0,28
|
|Frank
|8,2946
|8,3445
|% -0,49
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|Riyal
|1,9587
|1,9685
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|Alış
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|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-0,31
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|Altın Gr.
|439
|439
|-2,57
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|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
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|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
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|Gümüş.Ons
|25,54
|25,58
|0,11
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|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,01
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|B. Petrol
|55,51
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