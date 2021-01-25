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***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

25.01.2021 09:07



***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK'nın 21.01.2021 tarih ve 4/94 sayılı kararı ile 340 Milyon TL'lik ihraç belgemiz onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 28.12.2020
İhraç Tavanı Tutarı 340.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.01.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.01.2022

Ek Açıklamalar
SPK'nın 21.01.2021 tarih ve 4/94 sayılı kararı ile 340 Milyon TL'lik ihraç belgemiz onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KFK İHRAÇ BELGESİ VE EKİ.pdf
EK: 2 KFK BAŞVURU FORMU.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904076


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