***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK'nın 21.01.2021 tarih ve 4/94 sayılı kararı ile 340 Milyon TL'lik ihraç belgemiz onaylanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 28.12.2020İhraç Tavanı Tutarı 340.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.01.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.01.2022Ek AçıklamalarSPK'nın 21.01.2021 tarih ve 4/94 sayılı kararı ile 340 Milyon TL'lik ihraç belgemiz onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 KFK İHRAÇ BELGESİ VE EKİ.pdfEK: 2 KFK BAŞVURU FORMU.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904076BIST