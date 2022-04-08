***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 350.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarYurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak üzere tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilecek şekilde, 36 ayı aşmayacak vade aralığında 350 Milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç başvurusu için yönetim kurulu kararı alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018052BIST