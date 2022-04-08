***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.04.2022 14:23
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 350.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak üzere tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilecek şekilde, 36 ayı aşmayacak vade aralığında 350 Milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç başvurusu için yönetim kurulu kararı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018052
BIST
15:012.373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 27,83
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
15:0114,7534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0164
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
15:0116,0400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0085
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
15:01916,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,97
|Açılış
|: 916,92
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler15:00
|MZHLD
|34,12
|3.463.352
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.925.902
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.461.011
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.879
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.192.821
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,70
|13.821.288
|% -6,00
|
|PSDTC
|29,24
|14.803.998
|% -4,19
|
|PSDTC
|29,24
|14.803.998
|% -4,19
|
|GARAN
|13,15
|4.089.528.069
|% 4,28
|
|THYAO
|35,34
|1.932.969.129
|% -0,79
|
|KARSN
|5,99
|1.337.715.818
|% 4,90
|
|AKBNK
|8,31
|1.333.810.028
|% 3,36
|
|ASELS
|26,50
|1.252.220.897
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,63
|1.089.014.026
|% 2,73
|
|GARAN
|13,15
|4.089.528.069
|% 4,28
|
|ODAS
|2,18
|618.478.391
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,54
|1.158.777.773
|% 3,42
|
|KARSN
|5,99
|1.337.715.818
|% 4,90
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7513
|14,7557
|% 0,13
|
|Euro
|16,0181
|16,0334
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,1669
|19,2630
|% -0,18
|
|Frank
|15,7165
|15,8112
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9219
|3,9415
|% 0,15
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|6,23
|
|Altın Gr.
|917
|917
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|-1,00
|
|Tam
|6.043
|6.194
|1,07
|
|Yarım
|2.921
|2.996
|0,52
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,05
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:15ALARK
Yüzde 4.56 oranında artışla 27.52 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 547, 543 adet işlem
-
15:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 94 artarak (% 1.38 ) 2, 639
-
15:13
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, KARSN
-
15:13AKSEN
Yüzde 5.92 oranında artışla 15.93 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 739, 721 adet işlem
-
15:12YYAPI
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 708, 896 adet işlem