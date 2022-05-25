***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.05.2022 14:41
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç belgesi,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2022 tarih ve 25/743 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavanı tutarı revize edilmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.05.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.05.2023
Ek Açıklamalar
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak üzere tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilecek şekilde, 36 ayı aşmayacak vade aralığında 350 Milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç başvurusu için yönetim kurulu kararı alınmıştır. İhraç belgesi,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2022 tarih ve 25/743 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032325
BIST
14:432.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,89
|Açılış
|: 2.387
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|Önceki Kapanış
|: 2.375
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2.398
En Düşük
2.384
14:4316,3154
En Yüksek
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|: 1,49%
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|Açılış
|: 16,3200
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|Önceki Kapanış
|: 16,0700
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16,3543
En Düşük
16,0430
14:4317,3987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1021
|Açılış
|: 17,3700
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|Önceki Kapanış
|: 17,2100
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17,4668
En Düşük
17,2406
14:43972,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,51
|Açılış
|: 972,75
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|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler14:43
|DAGHL
|27,06
|5.019.855
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|536.592.195
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|54.070.501
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|8.747.277
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|37.653.875
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|23.104.093
|% -9,96
|
|SELVA
|8,59
|24.576.505
|% -8,62
|
|NUGYO
|5,74
|44.259.317
|% -6,36
|
|DOGUB
|4,48
|22.452.503
|% -5,68
|
|FENER
|43,30
|212.939.922
|% -5,66
|
|SISE
|20,44
|1.910.547.730
|% 3,13
|
|THYAO
|41,86
|1.535.063.397
|% -0,71
|
|GARAN
|14,53
|1.332.014.291
|% -1,88
|
|ASELS
|23,64
|1.144.062.046
|% 2,52
|
|SAHOL
|19,75
|714.265.830
|% 0,25
|
|SISE
|20,44
|1.910.547.730
|% 3,13
|
|GARAN
|14,53
|1.332.014.291
|% -1,88
|
|EKGYO
|2,56
|220.622.192
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,36
|338.325.572
|% -0,46
|
|KARSN
|5,81
|360.721.228
|% -0,85
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3070
|16,3154
|% 1,49
|
|Euro
|17,3802
|17,3987
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,2923
|20,3940
|% 0,86
|
|Frank
|16,8577
|16,9592
|% 0,99
|
|Riyal
|4,3320
|4,3537
|% 1,23
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-10,71
|
|Altın Gr.
|972
|972
|6,14
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.574
|67,00
|
|Tam
|6.444
|6.606
|66,26
|
|Yarım
|3.114
|3.196
|32,05
|
|Çeyrek
|1.562
|1.598
|16,02
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,12
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Seans Raporu
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