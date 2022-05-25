***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç belgesi,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2022 tarih ve 25/743 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç tavanı tutarı revize edilmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 08.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.05.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.05.2023Ek AçıklamalarYurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak üzere tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilecek şekilde, 36 ayı aşmayacak vade aralığında 350 Milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç başvurusu için yönetim kurulu kararı alınmıştır. İhraç belgesi,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2022 tarih ve 25/743 sayılı kararı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032325BIST