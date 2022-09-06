***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.09.2022 16:52
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak üzere tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilecek şekilde, 36 ayı aşmayacak vade aralığında 450 Milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç başvurusu için yönetim kurulu kararı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060617
BIST
18:053.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 33,01
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
18:0518,2316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0159
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2316
En Düşük
18,1962
18:0518,0673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0260
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
18:05999,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,76
|Açılış
|: 999,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
997,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|304,80
|159.113.334
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,95
|3.098.269
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|155.633.341
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|258.570.882
|% 10,00
|
|BURCE
|34,80
|38.848.909
|% 9,99
|
|COSMO
|34,92
|1.320.329
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|12.984.360
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.895.207
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.779.758
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,28
|17.665.014.030
|% 2,10
|
|EREGL
|31,78
|9.702.761.380
|% 2,58
|
|GARAN
|26,24
|8.073.245.884
|% 3,72
|
|AKBNK
|15,57
|7.666.487.919
|% 9,73
|
|EKGYO
|4,51
|7.573.646.177
|% 2,97
|
|YKBNK
|8,28
|17.665.014.030
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,51
|7.573.646.177
|% 2,97
|
|ISCTR
|10,49
|6.283.376.909
|% 8,82
|
|AKBNK
|15,57
|7.666.487.919
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,69
|5.488.121.605
|% 6,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2186
|18,2316
|% 0,09
|
|Euro
|18,0592
|18,0673
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,9756
|21,0808
|% 0,23
|
|Frank
|18,4797
|18,5910
|% -0,23
|
|Riyal
|4,8339
|4,8582
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-6,81
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.763
|6.857
|45,00
|
|Yarım
|3.295
|3.347
|16,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.676
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,90
|92,90
|-2,84
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AYGAZ
Yüzde 7.43 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 861, 996 adet işlem
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17:58MERKO
Yüzde 5.45 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 252, 553 adet işlem
-
17:56TSKB
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 486, 029 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 639.00 milyon TL de
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17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem