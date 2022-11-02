***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.11.2022 10:04
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK'nın 27.10.2022 tarih ve 63/1557 sayılı kararı ile 450 Milyon TL'lik ihraç belgemiz onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2023
Ek Açıklamalar
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak üzere tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilecek şekilde, 36 ayı aşmayacak vade aralığında 450 Milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç başvurusu için yönetim kurulu kararı alınmıştır. İhraç belgesi,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1557 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076108
BIST
10:404.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 9,04
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.077
En Düşük
4.040
10:4018,6347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0486
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6407
En Düşük
18,5393
10:4018,4124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0532
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4535
En Düşük
18,2949
10:40988,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,40
|Açılış
|: 988,63
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
989,48
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler10:39
|VAKKO
|37,26
|10.972.958
|% 9,98
|
|AKCNS
|53,20
|30.083.282
|% 9,92
|
|MNDTR
|24,94
|60.147.748
|% 9,19
|
|BRLSM
|19,48
|83.833.046
|% 8,16
|
|VERUS
|93,50
|15.274.106
|% 7,78
|
|MARTI
|5,57
|17.685.917
|% -9,87
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|161,80
|105.645.246
|% -6,47
|
|HEDEF
|13,82
|23.823.630
|% -6,43
|
|LIDER
|45,18
|9.015.679
|% -6,38
|
|THYAO
|102,10
|1.046.077.947
|% -0,29
|
|SASA
|127,40
|952.579.345
|% -3,12
|
|ASELS
|33,62
|744.467.228
|% 0,84
|
|PETKM
|13,92
|569.431.187
|% 2,28
|
|TUPRS
|394,90
|559.005.289
|% 1,26
|
|EKGYO
|4,52
|450.186.128
|% 0,22
|
|IHLAS
|0,84
|41.049.994
|% 3,70
|
|PETKM
|13,92
|569.431.187
|% 2,28
|
|ODAS
|8,08
|290.379.750
|% 3,06
|
|IHLGM
|1,00
|34.410.147
|% 1,01
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6152
|18,6261
|% 0,22
|
|Euro
|18,4065
|18,4175
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,3259
|21,4329
|% 0,18
|
|Frank
|18,5589
|18,6707
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9399
|4,9647
|% 0,13
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|4,46
|
|Altın Gr.
|988
|989
|3,40
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.644
|6.698
|3,00
|
|Yarım
|3.237
|3.275
|2,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.636
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,02
|
|B. Petrol
|95,31
|95,31
|0,66
|