***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.02.2023 15:22
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 790.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak üzere tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilecek şekilde, 36 ayı aşmayacak vade aralığında 790 Milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç başvurusu için yönetim kurulu kararı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116698
BIST
17:315.073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -13,21
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.054
17:3118,8847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9361
En Düşük
18,7970
17:3119,9099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1142
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8737
17:311.100,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.099,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.099,24
BIST En Aktif Hisseler17:29
|ULUSE
|347,60
|31.903.394
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,39
|42.003.036
|% 10,00
|
|OZSUB
|14,97
|54.255.439
|% 9,99
|
|AFYON
|11,23
|1.209.270.511
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|102.294.831
|% 9,98
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|ALBRK
|2,92
|1.102.378.840
|% -7,59
|
|DERHL
|5,30
|24.496.898
|% -7,02
|
|CANTE
|70,70
|290.181.288
|% -5,86
|
|YONGA
|29,84
|115.685
|% -5,75
|
|KRDMD
|22,52
|6.038.973.956
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,67
|5.532.290.974
|% 7,17
|
|EREGL
|44,46
|5.093.281.686
|% 0,18
|
|ASTOR
|37,10
|3.401.691.296
|% 8,61
|
|TUPRS
|599,60
|3.267.902.682
|% 2,23
|
|EKGYO
|8,67
|5.532.290.974
|% 7,17
|
|ALBRK
|2,92
|1.102.378.840
|% -7,59
|
|KRDMD
|22,52
|6.038.973.956
|% 3,59
|
|BUCIM
|8,02
|1.581.137.441
|% 4,29
|
|DOHOL
|9,26
|1.116.253.176
|% 6,07
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8842
|18,8867
|% 0,07
|
|Euro
|19,9027
|19,9114
|% -0,56
|
|Sterlin
|22,4598
|22,5724
|% -0,72
|
|Frank
|20,0331
|20,1538
|% -0,54
|
|Riyal
|5,0175
|5,0427
|% 0,05
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-9,55
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.101
|-6,06
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.506
|7.559
|-65,00
|
|Yarım
|3.667
|3.699
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.849
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,03
|21,06
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,76
|-0,20
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|-0,18
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44ELITE
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 31.44 lira fiyatla işlem gören hissede 453, 787 adet işlem
-
17:42DAGHL
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 583, 741 adet işlem
-
17:41MOBTL
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 335, 063 adet işlem
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 04 kaybederek (% -0.22 ) 4, 542
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, AKSA, BASCM, IDEAS, OYAKC, BIOEN, VANGD, PINSU, AFYON, ULUSE