***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.07.2023 17:16
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK'nın 27.07.2023 tarih ve 41/865 sayılı kararı ile 790 Milyon TL'lik ihraç belgemiz onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 790.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.07.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.07.2024
Ek Açıklamalar
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak üzere tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilecek şekilde, 36 ayı aşmayacak vade aralığında 790 Milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç başvurusu için yönetim kurulu kararı alınmıştır. İhraç belgesi,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2023 tarih ve 41/865 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve eki (1).pdf
EK: 2 İhraçcı Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177417
BIST