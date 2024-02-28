***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.02.2024 18:20
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.02.2024
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak üzere tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilecek şekilde, 36 ayı aşmayacak vade aralığında 750 Milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç başvurusu için yönetim kurulu kararı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252785
BIST
'
18:059.062
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -117,12
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.062
En Yüksek
9.237
18:0531,1940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0503
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
18:0533,8380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0295
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
18:052.038,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,28
|Açılış
|: 2.038,29
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|17,27
|70.630.212
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|488.351.737
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|26.756.047
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|356.155.539
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.280.750.904
|% 9,99
|
|ARDYZ
|53,55
|953.882.980
|% -10,00
|
|EMNIS
|180,00
|4.014.426
|% -10,00
|
|YONGA
|83,70
|9.819.651
|% -10,00
|
|DGATE
|44,86
|99.325.757
|% -9,99
|
|VBTYZ
|44,04
|1.113.915.286
|% -9,98
|
|EREGL
|46,90
|23.132.004.221
|% -0,13
|
|THYAO
|276,00
|10.664.225.307
|% -1,52
|
|PGSUS
|855,50
|4.691.571.030
|% 3,26
|
|REEDR
|62,95
|4.325.329.579
|% -9,94
|
|TUPRS
|161,50
|4.309.815.317
|% 0,81
|
|EREGL
|46,90
|23.132.004.221
|% -0,13
|
|EKGYO
|11,15
|3.355.391.757
|% -1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.536.149.676
|% 0,93
|
|ISCTR
|10,96
|2.764.280.755
|% -1,88
|
|ADESE
|2,85
|376.733.732
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1850
|31,1940
|% 0,16
|
|Euro
|33,8283
|33,8380
|% 0,09
|
|Sterlin
|39,3324
|39,5297
|% -0,11
|
|Frank
|35,2873
|35,4999
|% 0,05
|
|Riyal
|8,2905
|8,3321
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,40
|22,42
|% 0,66
|
|Platin
|879,18
|880,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|927,53
|932,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,97
|82,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,09
|2.033,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AYCES
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 841.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 633 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KONTR, ASELS, AKBNK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, OYAKC, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 84 kaybederek (% -0.98 ) 7, 951
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, MERKO, BERA, QNBFL, PATEK, FONET, DIRIT, BRKVY, ORCAY, LMKDC